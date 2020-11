Pioneer DJ: DDJ-FLX6 è il nuovo controller

Dopo il rinnovamento della linea ammiraglia con il CDJ-3000 e il DJM-V10, Pioneer presenta un controller di media gamma per il DJ Mobile (anche se dirlo di questi tempi sembra un’eufemismo) e il Bedroom DJ Avanzato. È un controller all in one 4 canali per Rekordbox e Serato.

Il controller è un dispositivo Hardware Unlock per Rekordbox e sblocca le funzioni principali della modalità DJ Performance in Serato DJ Pro, in modo tale da poter scegliere quale applicazione software usare gratuitamente sul vostro laptop, per poi collegarvi e iniziare subito a suonare.

Presenta un look completamente nuovo: è la prima unità Pioneer DJ con una finitura grigia scura opaca, e le sue jog wheel hanno un design unico che ne completa l’estetica. E’ stato introdotto inoltre un Knob “Merge FX” che promette di “passare dinamicamente da una traccia all’altra”. Sono state introdotte nuove modalità di scratch e di applicazioni degli effetti.

La Pioneer DDJ FLX 6 è già disponibile ad un prezzo raccomandato di 599 € iva compresa nei principali store.