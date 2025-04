Pirelli Design e Teckell: ecco il calciobalilla di lusso “CRISTALLINO TECKELL per Pirelli”

Milano si prepara ad accogliere un’anteprima assoluta durante l’attesissimo Salone del Mobile 2025: il lancio del calciobalilla Limited-Edition a marchio PIRELLI, frutto della prestigiosa collaborazione tra B.Lab Italia S.r.l., proprietaria del rinomato marchio di tavoli da gioco di lusso TECKELL, e l’iconico brand italiano PIRELLI.

Questa straordinaria creazione, denominata CRISTALLINO TECKELL per Pirelli, sarà prodotta in una tiratura limitatissima di soli 100 esemplari, rendendola un vero e proprio oggetto del desiderio per appassionati di design, sport e lusso. Il calciobalilla celebra l’unione di due eccellenze italiane, simboli di tradizione, tecnologia, design e glamour, valori che le accomunano profondamente.

Il CRISTALLINO TECKELL per Pirelli incarna l’essenza del Made in Italy, fondendo eleganza e prestazioni di altissimo livello. Realizzato a mano da esperti artigiani italiani con tecnologie all’avanguardia, ogni dettaglio è curato minuziosamente per dar vita a un’opera d’arte funzionale e unica nel suo genere, capace di offrire un’esperienza di intrattenimento senza pari.

La struttura in vetro temperato, cifra stilistica distintiva di Teckell, conferisce al calciobalilla un aspetto elegante, moderno e audace, trasmettendo al contempo una sensazione di notevole robustezza. Il piano di gioco, realizzato in raffinato Corian® nero, si distingue per un’estetica lussuosa e una superficie incredibilmente liscia, progettata per garantire un gioco preciso e dinamico.

A rendere inconfondibile questo calciobalilla a marchio PIRELLI sono i dettagli ispirati al mondo del motorsport. I colori e le grafiche, visibili in particolare nella parte terminale delle manopole, rendono omaggio agli iconici pneumatici Pirelli utilizzati nella massima competizione automobilistica mondiale, di cui Pirelli è fornitore unico. Un ulteriore elemento distintivo è il segno grafico del disegno battistrada del nuovo pneumatico PIRELLI P ZERO, inciso con precisione sulle manopole. I dettagli in gomma presenti sui piedini dei giocatori e sulle manopole assicurano una presa ottimale durante le intense sessioni di gioco.

Gli interessati potranno ammirare da vicino il CRISTALLINO TECKELL per Pirelli presso lo STAND A38 di TECKELL, situato nel PADIGLIONE 15 del centro espositivo di Rho Fiera durante il Salone del Mobile 2025, che si terrà dall’8 al 13 aprile.