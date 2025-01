Pirelli è Official Tyre Partner dell’Australian Open, al via domenica 12 gennaio a Melbourne. Dopo il motorsport, il calcio, la vela, gli sci, Pirelli approda nel tennis, scegliendo di sostenere il Grande Slam con una partnership che rappresenta un’importante vetrina per promuovere il brand in tutto il mondo.

Andrea Casaluci, CEO di Pirelli: “L’Australian Open è per Pirelli un’occasione di visibilità molto rilevante grazie all’attenzione che il tennis riceve a livello globale. In particolare, questa sponsorizzazione contribuirà ad aumentare la conoscenza del nostro marchio in Australia che è un mercato con un’alta concentrazione di auto prestige. Proprio a Melbourne, sede del torneo, nel 2019 abbiamo aperto un Pirelli P Zero World, nostro modello di negozi flagship attualmente presenti in solo altre quattro città del mondo”.

Cedric Cornelis, Tennis Australia Chief Commercial Officer: “Siamo davvero lieti di annunciare Pirelli come Official Tyre Partner degli Australian Open. Pirelli è sinonimo di innovazione e prestazioni, due aspetti che rendono il brand italiano una scelta perfetta per uno degli eventi di tennis più importanti al mondo. Siamo lieti che Pirelli abbia scelto gli Australian Open per il suo primo investimento in un Grande Slam”.

PIRELLI E LO SPORT

Il legame di Pirelli con il tennis risale al 1930 quando l’azienda inizia a realizzare palline da tennis, fino agli anni Settanta. La passione per lo sport ha sempre caratterizzato la storia di Pirelli, come dimostrano le diverse discipline in cui partecipa, dal calcio alla vela allo sci. Nel motorsport, dove Pirelli compete dal 1907, è oggi presente in oltre 350 competizioni a partire dalle categorie di vertice come la Formula 1