Pirelli è partner Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Pirelli rafforza il proprio legame con gli sport invernali, diventando Olympic and Paralympic Partner di Milano Cortina 2026, in programma tra febbraio e marzo del prossimo anno nei territori di Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.

Lo hanno annunciato ieri Pirelli e Fondazione Milano Cortina 2026, stringendo una partnership che durerà fino alla conclusione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e che prevede la fornitura esclusiva di pneumatici invernali Pirelli per la flotta di auto fornite da Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Lancia e Maserati in qualità di Automotive Premium Partner.

Per garantire inoltre la massima efficienza alla flotta del parco auto, Pirelli metterà a disposizione un servizio di assistenza in caso di foratura o necessità di riparazione in tutti i cluster dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e lungo i percorsi per raggiungere le sedi di gara.

“Essere Olympic and Paralympic Partner di Milano Cortina 2026 ci consente di mettere in campo in un contesto di eccellenza i nostri prodotti invernali, segmento dove Pirelli è leader di mercato. Equipaggiamo infatti circa il 50% delle vetture premium e prestige che montano pneumatici winter dedicati superiori ai 18”. Siamo anche orgogliosi di sostenere un evento dal grande valore sportivo che accende i riflettori di tutto il mondo sul nostro Paese” – ha dichiarato Andrea Casaluci, CEO di Pirelli.

“Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con Pirelli, un’eccellenza italiana che si è distinta a livello globale per innovazione, tecnologia e stile. Riconosciamo a Pirelli un ruolo fondamentale nel successo e nella reputazione dell’industria italiana, grazie ai suoi prodotti e al suo storico legame con lo sport e i grandi eventi internazionali, capaci di offrire una visibilità unica. Questa partnership valorizza l’eccellenza dei prodotti Pirelli e il loro contributo fondamentale al buon funzionamento dell’evento. La qualità e l’innovazione che contraddistinguono la loro offerta saranno un elemento chiave per la gestione efficiente e sicura di aspetti cruciali dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026”. Il CEO della Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier.