Pirelli P Zero Trofeo RS: pneumatici su misura per BMW M2, M3 e M4

Pirelli sviluppa il P Zero Trofeo RS per BMW M2, M3 e M4. I nuovi pneumatici hanno contribuito ai record della M2 e della M3 CS Touring al Nürburgring.

Pirelli amplia la collaborazione con BMW M sviluppando una versione specifica del P Zero Trofeo RS per tre dei modelli più rappresentativi della gamma sportiva della Casa tedesca: BMW M2, M3 e M4. Si tratta di uno pneumatico semi slick, progettato principalmente per l'utilizzo in pista ma omologato anche per la circolazione stradale, messo a punto per esaltare le caratteristiche dinamiche delle tre vetture.

Il nuovo fitment nasce da un progetto condiviso tra Pirelli e BMW M, con l'obiettivo di offrire massima aderenza su asciutto, stabilità in curva, efficacia in frenata e costanza di rendimento durante l'utilizzo in circuito. Un lavoro di sviluppo che ha già dato risultati importanti sul Nürburgring-Nordschleife, dove la BMW M2 con M Performance Track Kit e la BMW M3 CS Touring hanno stabilito nuovi record di categoria proprio con i nuovi pneumatici.

La BMW M2 con M Performance Track Kit ha completato un giro in 7:25.068 minuti, migliorando di mezzo secondo il precedente riferimento nella categoria delle auto compatte, stabilito dalla M2 CS. La BMW M3 CS Touring ha invece fermato il cronometro a 7:29.490 minuti, diventando la station wagon più veloce sul celebre tracciato tedesco e abbassando di quasi sei secondi il precedente record.

Non è un caso che proprio il Nürburgring abbia rappresentato il principale banco di prova per lo sviluppo del nuovo P Zero Trofeo RS. Con i suoi 20,832 chilometri e oltre 70 curve, il Nordschleife è considerato uno dei circuiti più impegnativi al mondo e costituisce un riferimento internazionale per valutare le capacità dinamiche delle automobili.

Il progetto è il risultato della stretta collaborazione tra i team di ricerca e sviluppo di Pirelli e BMW M. Attraverso tecniche avanzate di sviluppo virtuale, gli ingegneri hanno potuto modellare le caratteristiche dello pneumatico sulle specifiche esigenze dei tre modelli fin dalle prime fasi, seguendo la filosofia Perfect Fit di Pirelli, basata sulla realizzazione di prodotti progettati su misura per ogni vettura e destinazione d'uso.

Alla fase di simulazione è seguito il lavoro di validazione su strada e in pista, con sessioni di test svolte sia al Nürburgring sia sul circuito di Nardò. Le soluzioni individuate attraverso lo sviluppo virtuale sono state così verificate nelle condizioni reali di utilizzo, affinando progressivamente il comportamento dello pneumatico.

Come tutti i fitment specifici sviluppati per BMW, anche questi nuovi P Zero Trofeo RS sono identificati dalla marcatura a stella sul fianco, simbolo dell'omologazione BMW e della conformità ai rigorosi requisiti della Casa in materia di prestazioni e sicurezza.

La partnership tra Pirelli e BMW M conta oggi oltre 30 progetti di pneumatici su misura appartenenti alla famiglia P Zero. Un'offerta che comprende gli ultimi P Zero, orientati all'equilibrio tra prestazioni e sicurezza, i P Zero R per le vetture più performanti anche nell'utilizzo quotidiano, i più estremi P Zero Trofeo RS e i P Zero Winter 2 dedicati alla stagione invernale.

Pirelli P Zero Trofeo RS: dalla pista alla strada

Presentato nel 2023 e inizialmente destinato al primo equipaggiamento di supercar e hypercar, P Zero Trofeo RS è il pneumatico più sportivo della famiglia Pirelli P Zero. Un semi slick che trasferisce dalla pista alla strada quasi 120 anni di esperienza maturata dal Costruttore nel Motorsport, attraverso tecnologie avanzate, materiali innovativi e mescole multi-compound personalizzabili.

La sua progettazione punta a mantenere prestazioni elevate anche dopo un utilizzo prolungato, permettendo al conducente di sfruttare il potenziale della vettura durante i track day senza rinunciare alla sicurezza. Pur essendo concepito principalmente per la pista, il lavoro degli ingegneri Pirelli ha consentito di ampliare il working range dello pneumatico, assicurando un comportamento efficace e standard di sicurezza elevati anche su asfalto bagnato.