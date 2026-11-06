Toyota Hilux elettrificato protagonista a EICMA 2026: innovazione e robustezza

Toyota presenta a EICMA 2026 il nuovo Hilux Mild Hybrid e Full Electric, simbolo di robustezza e versatilità, pensato per professionisti e motorsport.

Toyota Professional si conferma protagonista a EICMA 2026 portando al centro della scena il nuovo Hilux, icona della gamma di veicoli commerciali del marchio nipponico. Presso lo stand Dueruote sono esposte le versioni Mild Hybrid e, per la prima volta, Full Electric, segnando un passo decisivo verso una gamma sempre più completa e attenta alle esigenze sia del mondo professionale che degli sport motoristici.

Particolare attenzione viene data al nuovo Hilux Mild Hybrid, lo stesso modello che ha supportato il team Dueruote durante la Fenek Rally, estrema competizione nel deserto marocchino. Le dune e i terreni accidentati del Sahara si rivelano habitat naturale per Hilux, chiamato a dimostrare la propria resistenza, qualità e affidabilità (QDR) secondo la storica filosofia Toyota, soprattutto nelle condizioni operative più impegnative.

Con la sua nona generazione, Hilux abbraccia l'elettrificazione inserendo in gamma motorizzazioni Mild Hybrid e Full Electric. Il Mild Hybrid integra un potente motore turbodiesel da 2,8 litri (204 CV e 500 Nm di coppia) e sistema elettrificato per maggiore fluidità, comfort ed efficienza, conservando le prestazioni operative che distinguono il modello: portata utile fino a 990 kg e capacità di traino fino a 3.500 kg.

Debutta inoltre l'Hilux Full Electric, primo pick-up 100% elettrico con batteria agli ioni di litio da 59,2 kWh e trazione integrale permanente su due eAxle. Questa soluzione porta l'elettrificazione anche nel segmento pick-up, senza sacrificare la proverbiale robustezza e le doti off-road del veicolo.

La presenza a EICMA sottolinea la versatilità della gamma Toyota Professional, pensata per rispondere alle necessità di trasporto, logistica e assistenza in contesti anche altamente specialistici. Dai veicoli Proace City, Proace, Proace Max fino ad Hilux, il marchio offre diverse soluzioni modulari per professionisti e aziende.

Non manca uno sguardo al motorsport: la recente partecipazione alla Fenek Rally testimonia la predisposizione di Hilux per le sfide più estreme, consolidando l'associazione tra performance e affidabilità che da sempre caratterizza Toyota. EICMA 2026 si conferma così non solo una vetrina tecnologica, ma anche un palcoscenico per dimostrare come tecnologia, innovazione e praticità si coniughino in una gamma di veicoli commerciali al passo con le esigenze di un mercato in continua evoluzione.