Ram Rampage arriva in Europa: pickup premium tra praticità e comfort senza compromessi

Ram Rampage debutta in Europa con le versioni Rebel e R/T, offrendo un connubio tra forza da pickup e comfort da SUV. Prezzo da 48.000 euro.

Ram annuncia l'arrivo ufficiale di Rampage in Europa, un pickup compatto di categoria premium che si posiziona tra i tradizionali veicoli commerciali e i SUV di fascia alta, con l'obiettivo dichiarato di offrire un mix di funzionalità, tecnologia e raffinatezza adatto al mercato europeo.

Dopo aver debuttato in anteprima continentale a Fieracavalli 2025, Rampage apre ora gli ordini, con le prime consegne previste da febbraio 2026 e un prezzo di listino consigliato a partire da 48.000 euro (IVA esclusa). Il pickup si distingue per dimensioni studiate per garantire versatilità nelle strade europee, offrendo una lunghezza di 5.028 mm e una larghezza di 1.886 mm, accompagnate da un cassone da 980 litri e una portata massima di 1.015 kg a seconda della versione.

Due le varianti a listino: la Rebel 2.2 Turbodiesel, pensata per le attività più impegnative e professionali, e la sportiva R/T spinta da un 2.0 Turbo benzina. Secondo Ram, Rampage offre ai clienti la libertà di non scegliere tra praticità e raffinatezza, riunendo entrambe le qualità in un unico veicolo.

L'allestimento Rebel propone un motore Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm e si distingue per i pneumatici all-terrain da 17 pollici e una capacità di carico massima di 1.015 kg. La R/T, con propulsore benzina da 272 CV e 400 Nm, mira agli amanti delle prestazioni: cerchi da 19 pollici, assetto ribassato di 10 mm e uno scarico sportivo portano lo 0-100 km/h in soli 6,9 secondi e la velocità massima a 220 km/h. Nonostante il focus sulla sportività, mantiene una portata utile di 750 kg e la tecnologia 4x4.

Tutte le versioni sono dotate di cambio automatico a nove rapporti e trazione integrale 4x4 on-demand, comprese funzioni come 4WD Low e Hill Descent Control. Queste soluzioni garantiscono massimo controllo su qualsiasi terreno e sicurezza in ogni condizione. L'architettura monoscocca, sospensioni indipendenti e posteriore multilink offrono agilità sia in città che in autostrada, senza sacrificare la robustezza tipica del marchio.

Ampio spazio anche al comfort all'interno: materiali premium, sedili in pelle regolabili elettricamente fino a 12 vie, touchscreen centrale da 12,3 pollici e quadro strumenti digitale da 10,3 pollici. Non manca l'impianto audio Harman Kardon e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, tra cui Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist e Frenata d'Emergenza Autonoma.

Sulla strategia di mercato, Fabio Catone, Head of Ram & Dodge Brands, Enlarged Europe, dichiara: Rampage porta in Europa una nuova e audace espressione di RAM: forza e capacità inconfondibili, comfort premium e una fruibilità quotidiana senza sforzo. Le sue dimensioni adatte all'Europa offrono la vera versatilità di un pickup, senza compromessi.

Rampage sarà distribuito tramite KW Auto e la rete di concessionari autorizzati, con l'obiettivo di proporre un prodotto versatile e premium a una clientela europea alla ricerca di nuove esperienze tra lavoro, città e outdoor.