LG presenta in Italia i primi TV Mini RGB True Wireless con doppia certificazione colore

LG ha annunciato l'arrivo in Italia della nuova serie MRGB9M, i primi TV Mini RGB True Wireless, disponibili nei formati da 65, 75 e 86 pollici. Questi televisori combinano la tecnologia Mini RGB, con doppia certificazione colore 100%, e connettività True Wireless per offrire immagini altamente realistiche e un'installazione priva di cablaggi visibili.



La gamma Mini RGB evo AI, che completa l'offerta RGB insieme ai modelli Micro RGB evo AI, si distingue per la copertura cromatica e la tecnologia Tandem LED. A differenza dei normali Mini LED, i Mini RGB di LG sono certificati "High Purity RGB Spectrum Display" da TÜV Rheinland e soprattutto vantano una doppia certificazione 100% colore da parte di Intertek, sia sullo spazio DCI-P3 (standard per cinema e gaming HDR) che su Adobe RGB (rilevante per fotografia e creazione contenuti).



Il cuore tecnologico di questi TV è rappresentato dal processore AI α11 4K Gen3 Dual AI Engine, progettato per potenziare sia le immagini che l'audio con algoritmi avanzati di intelligenza artificiale: l'AI Picture Pro lavora sull'upscaling fino al 4K ricostruendo dettagli più realistici, mentre il Dynamic Tone Mapping Ultra garantisce neri profondi e colori fedeli. La funzione AI HDR Remastering trasforma i contenuti SDR in HDR, migliorando profondità e brillantezza.



Una novità assoluta è la connettività True Wireless tramite Zero Connect Box: tutte le connessioni (decoder, console, dispositivi vari) sono gestite da un box separato collegato senza fili allo schermo. Questo permette un ambiente ordinato, privo di cavi a vista, e offre massima libertà nell'installazione, senza rinunciare alla qualità delle immagini: è garantita la trasmissione video 4K fino a 144Hz compatibile con Dolby Vision & Atmos e certificata "Visually Lossless" da TÜV Rheinland. Lo Zero Connect Box è più compatto del 35% rispetto alla versione precedente e può essere posizionato fino a 10 metri di distanza dal televisore.



La serie MRGB9M è pensata anche per il gaming, con supporto refresh rate fino a 144Hz, compatibilità VRR e AMD FreeSync Premium, quattro ingressi HDMI 4K 120Hz, Dolby Vision for Gaming, ALLM e Game Optimizer. Supporta inoltre controller Bluetooth Ultra Low Latency (input inferiore a 3 ms) e cloud gaming NVIDIA GeForce NOW fino a 4K 120Hz HDR.



Sul fronte software, i nuovi TV montano webOS 26, arricchito dall'integrazione di Google Gemini per offrire una personalizzazione guidata dall'intelligenza artificiale, suggerimenti su misura e la massima sicurezza tramite LG Shield. L'assistente AI Concierge aiuta a trovare informazioni pertinenti sulla scena in corso, mentre il programma webOS Re:New assicura aggiornamenti del sistema operativo per cinque anni.





