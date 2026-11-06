Lepas Aura, stile e innovazione: il concept che conquista la stampa internazionale

Lepas Aura ha conquistato la scena internazionale, affermandosi come il primo concept car della nuova era elettrica del gruppo Chery e ricevendo giudizi estremamente positivi da testate di cinque continenti. Presentata in anteprima mondiale a ottobre durante la Global Elegance Night di Wuhu, Aura ha saputo attrarre l'attenzione di giornalisti da Europa, Americhe, Oceania, Sud-Est asiatico e Africa, che ne hanno apprezzato proporzioni, linea shooting brake e nuovi colori esclusivi.

Lepas Aura rappresenta l'evoluzione della Leopard Aesthetics, un linguaggio stilistico che si ispira a forza e movimento del leopardo. Le linee scolpite, le superfici continue e la finitura dall'effetto porcellana raccontano la tensione muscolare del felino, una filosofia estetica che il magazine nordico NordiskBil ha ritrovato nei gruppi ottici affilati e nelle proporzioni decise. "Il carattere del leopardo emerge nella ricerca formale e nella muscolatura della carrozzeria", si legge in alcune recensioni.

La stampa internazionale ha messo in risalto la carrozzeria shooting brake a tre porte, il frontale chiuso e i fari dal disegno netto, elementi che potrebbero influenzare la futura produzione. Auto Express ha sottolineato la pulizia del frontale e i cerchi aerodinamici, mentre testate come TarmacLife hanno elogiato la sobrietà delle forme e AutoBuzz auspica una futura versione a quattro porte. I tre colori lanciati (Dawn Pearl, Bacalar Blue e Provence Twilight) sono ispirati ai diversi momenti del giorno e alle diverse latitudini, a confermare la vocazione internazionale del marchio. Un approccio apprezzato anche da CARmag, che vede nella palette il segno distintivo dei futuri modelli Lepas.

La gamma Lepas guarda già al prossimo debutto italiano: all'inizio del 2027 arriverà la L6, SUV compatto lungo 4,55 metri e premiato al Salone Auto Torino per il miglior design degli interni nella categoria City Car. Accanto alla già nota L8 plug-in hybrid, la L6 sarà proposta sia in versione elettrica con batteria da 65 kWh e autonomia di 450 km, sia in variante Super Hybrid plug-in da 279 CV. Durante un recente test drive fra Shanghai e Wuhu, la L6 EV ha percorso quasi 700 km su percorso misto, sotto gli occhi di 34 giornalisti di 15 Paesi, che hanno testato motore elettrico 12-in-1, assetto europeo, ricarica rapida dal 30 all'80% in 20 minuti e il raffinato impianto audio Sony.

Innovazione anche nei sistemi di guida autonoma e parcheggio: più di 300 tester hanno provato a Wuhu le funzionalità EPA e SIVP (Super Intelligent Valet Parking). Grazie a questi sistemi, la vettura è in grado di rilevare l'ambiente, pianificare la manovra ed eseguirla autonomamente, parcheggiando senza conducente e, su richiesta da app, uscendo dallo stallo per raggiungere la zona di ritiro. Completano la dotazione la funzione APA di parcheggio automatico, RPA per il parcheggio da remoto e la visuale panoramica a 540°.

Lepas, marchio globale guidato dal claim Drive Your Elegance, promette un futuro contraddistinto da design, tecnologia e spirito felino. Distribuito in Italia da Chery Italy S.r.l., Lepas debutterà sul nostro mercato nel 2026 con la gamma plug-in Super Hybrid, forte di una filosofia Natural Energy che mette al centro l'utente e l'innovazione.

La casa madre Chery, fondata nel 1997 a Wuhu, ha raggiunto i 20 milioni di veicoli venduti nel mondo, con presenza in oltre 130 Paesi e più di 7 milioni di clienti esteri. Nel 2026 ha fatto il suo ingresso nella Fortune Global 500, segno di una crescita costante e di una vocazione internazionale sempre più consolidata.