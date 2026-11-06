Mazda apre il nuovo KD Center a Hiroshima per rafforzare la logistica globale

Mazda ha inaugurato il nuovo KD Center nel distretto di Dejima, porto di Hiroshima, rafforzando la rete logistica per la produzione globale dell'azienda. La nuova struttura è stata progettata per ottimizzare la fornitura di componenti knockdown (KD) destinati all'assemblaggio di veicoli nei siti Mazda al di fuori del Giappone.

Costruito per rispondere alle esigenze dei lavoratori, il centro gestisce il ricevimento, lo stoccaggio e l'imballaggio dei componenti, oltre al loro carico su container per spedizioni navali. Grazie all'integrazione con il nuovo terminal container internazionale e la modernizzazione del porto di Hiroshima, sarà possibile garantire spedizioni più efficienti e affidabili verso tutti gli stabilimenti Mazda nel mondo.

Dal punto di vista strutturale, il centro introduce numerose innovazioni: stoccaggio e prelievo dei componenti completamente automatizzati, percorsi pedonali separati da quelli dei veicoli e un sistema di climatizzazione suddiviso per zone mirato a migliorare la sicurezza e il comfort degli operatori. Anche le procedure di accesso dei camion sono semplificate grazie a operatori dedicati allo scarico con carrelli elevatori; durante le operazioni, gli autisti possono usufruire di un'area di riposo dedicata. Inoltre, la sostenibilità è garantita dall'installazione di pannelli solari sul tetto, capaci di generare una potenza di 2,2 MW, coprendo parte del fabbisogno elettrico della struttura.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, Kazuhiko Sumi, Managing Executive Officer e CSCO di Mazda Motor Corporation, ha dichiarato: Da Hiroshima portiamo nel mondo le competenze produttive che abbiamo costantemente affinato, lavorando in piena sinergia con gli stabilimenti all'estero per offrire valore ai nostri clienti. Questa struttura è il punto di partenza di tale impegno. Ogni singolo componente spedito da qui rappresenta molto più di un semplice trasferimento di merci: diventerà parte di un veicolo capace di soddisfare le aspettative dei clienti di tutto il mondo e di rafforzare la fiducia nel marchio Mazda.

Attraverso questa nuova struttura, Mazda punta a migliorare ulteriormente le performance logistiche e la stabilità degli approvvigionamenti. L'azienda continua a investire per garantire un flusso efficiente e sostenibile di componenti verso tutti i siti produttivi internazionali, sostenendo così la crescita globale del brand.