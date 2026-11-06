Francesco Colonnese nominato nuovo Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy

Hyundai Motor Company Italy ha annunciato la nomina di Francesco Colonnese come nuovo Presidente e CEO, a partire dal 9 novembre 2026. Colonnese riporterà direttamente a Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe, e guiderà la filiale italiana in una fase chiave per il rafforzamento del marchio nel mercato nazionale.



Colonnese prende il posto di Andrea Crespi, che aveva gestito l'azienda ad interim e continuerà il suo ruolo di Vicepresidente Sales and Service di Hyundai Motor Europe. Il nuovo CEO avrà anche la responsabilità di guidare lo sviluppo del brand premium Genesis in Italia, con l'obiettivo di consolidarne espansione e reputazione.



Durante i primi mesi del suo mandato, Colonnese incontrerà personalmente la rete dei concessionari italiani e i collaboratori Hyundai per definire insieme le linee guida strategiche e commerciali che saranno condivise con la rete nei primi mesi del 2027.



Sono lieto di dare il benvenuto a Francesco Colonnese in qualità di Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy, ha affermato Xavier Martinet. L'Italia è uno dei mercati più importanti d'Europa e darà un contributo fondamentale alla crescita futura di Hyundai, sostenuta dalla nostra gamma rinnovata che verrà lanciata nel corso del 2027. Francesco vanta una solida esperienza internazionale nello sviluppo della rete di concessionari, nella crescita del marchio e nella trasformazione aziendale, elementi che saranno fondamentali per rafforzare la posizione di Hyundai e Genesis sul mercato italiano. Infine, voglio ringraziare Andrea Crespi per il lavoro svolto con grande impegno durante il periodo ad interim.



Il mandato di Colonnese si fonda su tre priorità: rafforzare la partnership con i concessionari, migliorare la redditività della rete, costruire una crescita sostenibile basata sul valore nel tempo delle vetture e mettere in primo piano il valore e il talento delle persone di Hyundai Italia.



Manager con oltre 15 anni di esperienza internazionale nei settori automotive, finanziario e dell'intrattenimento, Colonnese ha già guidato progetti di crescita e trasformazione in aziende come FCA e Stellantis, oltre a essersi distinto nel gruppo Chery grazie al lancio e alla crescita del marchio OMODA JAECOO nel mercato iberico.



Colonnese ha commentato entusiasta questo nuovo incarico: Sono orgoglioso di entrare a far parte del mondo Hyundai e di assumere la guida dell'organizzazione italiana in una fase particolarmente importante per i brand Hyundai e Genesis. Hyundai sta aprendo un nuovo capitolo del proprio percorso, sostenuto da un forte rinnovamento della gamma e da una capacità di innovazione che va ben oltre l'automobile, grazie alla sua leadership in diversi ambiti industriali. La mia prima priorità sarà ascoltare la rete e le persone di Hyundai Italia, per capire insieme cosa funziona e cosa poter migliorare. Sono convinto che oggi ci siano le premesse ideali per rafforzare ulteriormente il ruolo di Hyundai e di contribuire allo sviluppo di Genesis nel mercato italiano. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme alla nostra squadra di grande talento ed esperienza e alla nostra rete di concessionari, partner fondamentali per essere vicini ai clienti e trasformare sul territorio le nostre ambizioni in risultati concreti. In una fase di forte cambiamento per l'industria dell'auto, affronto questa nuova responsabilità con grande entusiasmo e determinazione.





