Hyundai SANTA FE celebra 25 anni: cinque generazioni di evoluzione SUV

Hyundai SANTA FE festeggia 25 anni di presenza sul mercato europeo, rappresentando un punto di riferimento nell'evoluzione del concetto di SUV. Dal 2001, anno del debutto, a oggi, il modello più longevo del marchio in Europa ha saputo trasformarsi continuamente, anticipando desideri, esigenze e stili di vita degli automobilisti.



La prima generazione, svelata al Salone di Ginevra del 2000, nasceva come risposta concreta alle necessità di mobilità quotidiane. Spazio, funzionalità, robustezza e versatilità, con dotazioni come la trazione integrale 4WD e motorizzazioni Diesel, hanno reso SANTA FE un immediato successo sia in Europa che negli Stati Uniti.



Con la seconda generazione, presentata nel 2006, il SUV si arricchisce di comfort e sicurezza. L'introduzione della terza fila di sedili lo trasforma in una proposta a sette posti, perfetta per famiglie e viaggi. Le nuove tecnologie aumentano la qualità della vita a bordo e confermano l'anima 4x4 del modello.



La terza generazione, dal 2012, segna un vero cambio di pelle. Il design "Storm Edge" porta linee scolpite e dinamiche, mentre spazio e praticità restano centrali. Le dotazioni tecnologiche si fanno più ricche, così come la sicurezza. "SANTA FE non fu più soltanto un mezzo versatile per spostarsi, ma un modello capace di rispondere a stili di vita e modalità di utilizzo molto diversi tra loro."



Nel 2018 la quarta generazione porta il SUV nell'era dell'elettrificazione. Motorizzazioni Hybrid e Plug-in Hybrid si affiancano alle tradizionali Diesel, mentre la piattaforma di terza generazione mira a migliorare efficienza e sicurezza. La trazione integrale H-TRAC e il Terrain Mode confermano la versatilità, insieme a una tecnologia di bordo all'avanguardia per comfort e assistenza alla guida.



Con la quinta generazione, SANTA FE si reinventa ancora, questa volta attorno al concetto "Open for More". Lanciata a livello mondiale nel 2023 e arrivata in Italia nel 2024, propone un design boxy contemporaneo e volumi decisi che, oltre a caratterizzare l'estetica, massimizzano gli spazi interni. Fino a sette posti, ottima flessibilità e tecnologie evolute sono pensate per rendere piacevole ogni momento a bordo, sia in città sia durante le avventure all'aria aperta. Il grande portellone posteriore crea una zona "terrace-like", aprendo l'auto a nuove modalità di fruizione.



In questi 25 anni, SANTA FE ha unito 4x4, comfort familiare, innovazione stilistica, elettrificazione e libertà di utilizzo, mantenendo sempre la propria identità. Oggi non è solo un SUV, ma uno spazio che accompagna esperienze, viaggi e attività quotidiane, coniugando progresso tecnologico e attenzione alle esigenze degli utenti.





