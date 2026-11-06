Škoda Kodiaq PHEV 200 kW: oltre 100 km elettrici per le versioni Laurin&Klement e RS

La nuova Škoda Kodiaq PHEV 200 kW debutta in Italia nelle versioni Laurin&Klement e RS, con oltre 100 km di autonomia elettrica e motorizzazione ibrida plug-in.

La gamma Škoda Kodiaq si arricchisce con una nuova motorizzazione ibrida plug-in da 200 kW (272 CV), pensata per combinare prestazioni elevate, efficienza e una maggiore autonomia a zero emissioni. La nuova unità debutta sulle versioni Kodiaq RS e sull'inedita Laurin & Klement, portando a un livello superiore l'offerta del SUV della Casa boema. Grazie a una batteria da 19,7 kWh netti, l'autonomia in modalità completamente elettrica supera i 100 km, mentre la possibilità di ricaricare in corrente continua fino a 50 kW amplia le possibilità di utilizzo anche nei viaggi più lunghi.

Il nuovo sistema propulsivo abbina il quattro cilindri 1.5 TSI evo2 da 130 kW a un motore elettrico da 85 kW, alimentato dalla batteria di trazione. Una soluzione che permette di raggiungere una potenza complessiva di 200 kW, offrendo una combinazione di brillantezza e versatilità. La ricarica rapida DC fino a 50 kW rappresenta un ulteriore valore aggiunto, consentendo di recuperare energia durante le soste e sfruttare più facilmente la guida elettrica negli spostamenti quotidiani.

La nuova motorizzazione è disponibile sia per chi cerca il massimo comfort e una dotazione particolarmente ricca, sia per chi preferisce un SUV dal carattere più sportivo. Nel primo caso debutta Škoda Kodiaq Laurin & Klement, nuova versione che si posiziona al vertice della gamma per eleganza, finiture e contenuti tecnologici. Rispetto all'allestimento Style, aggiunge sedili anteriori ventilati e con funzione massaggio, rivestimenti in pelle estesi, disponibili nelle tonalità nero o tabacco, e un logo dedicato. Completano la caratterizzazione estetica i paraurti e le minigonne in tinta carrozzeria, insieme ai cerchi in lega specifici da 19 pollici.

Particolarmente completa anche la dotazione tecnologica. Di serie sono previsti l'Assisted Drive Plus Pack, che comprende Intelligent e Remote Park Assist, Trained Parking e Area View 360°, e il Convenience Pack Plus, con Canton Sound System, sistema Kessy Full e Virtual Pedal. La versione Laurin & Klement è disponibile anche con le motorizzazioni PHEV da 150 kW e 2.0 TSI da 150 kW.

Per chi mette al primo posto le prestazioni e l'immagine sportiva, la nuova unità plug-in hybrid da 200 kW arriva anche sulla Škoda Kodiaq RS. Il SUV si distingue per paraurti specifici, loghi vRS, cerchi da 20 pollici, assetto a controllo elettronico e impianto frenante maggiorato. Nell'abitacolo trovano spazio sedili ad alto contenimento, volante sportivo, finiture carbon-look e rivestimenti in pelle sintetica scamosciata, elementi che sottolineano ulteriormente la vocazione dinamica del modello.

Il listino della nuova gamma prevede un prezzo di 61.550 euro per Škoda Kodiaq RS PHEV 200 kW e di 62.000 euro per Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW.

Le novità riguardano anche l'aggiornamento delle motorizzazioni alla normativa Euro 7. I propulsori 1.5 TSI mild hybrid e 1.5 TSI plug-in hybrid di Kodiaq, insieme al 1.5 TSI mild hybrid di Superb Wagon, rispettano ora i nuovi requisiti. Per le unità mild hybrid, inoltre, la potenza cresce da 110 a 118 kW, ampliando ulteriormente l'offerta del marchio.