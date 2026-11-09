Volkswagen ID. Cross: ordinabile in Italia la versione con batteria da 37 kWh a 28.950 euro

Volkswagen lancia in Italia la ID. Cross con batteria da 37 kWh: 116 CV, autonomia fino a 324 km WLTP e ricarica rapida, con prezzi da 28.950 euro. Gamma completa e tecnologica.

Volkswagen amplia la gamma della ID. Cross, rendendo disponibile la versione con batteria da 37 kWh netti ora ordinabile in Italia, con un prezzo a partire da 28.950 euro per l'allestimento Trend da 116 CV.

Questa nuova variante si rivolge a chi cerca un veicolo elettrico versatile, pensato soprattutto per la mobilità urbana e quotidiana, mantenendo prezzi accessibili senza rinunciare a prestazioni e tecnologia. L'autonomia omologata secondo ciclo WLTP arriva fino a 324 chilometri, mentre la ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all'80% della batteria in circa 23 minuti: tempi che garantiscono praticità nell'uso cittadino e durante le soste brevi.

La nuova ID. Cross si presenta in una gamma articolata su tre allestimenti: Trend, Life e Style. Tutti offrono una dotazione di serie completa e livelli crescenti di comfort, tecnologia e design, permettendo così di soddisfare esigenze diverse. La versione da 37 kWh è disponibile non solo con il motore da 116 CV sulla Trend, ma anche con 135 CV sulle varianti Life e Style.

La motorizzazione da 37 kWh affianca la già nota versione più performante da 52 kWh e 211 CV, aggiungendo così flessibilità nella scelta per chi desidera entrare nella gamma elettrica Volkswagen.

L'offerta competitiva, unita all'autonomia interessante e ai tempi di ricarica ridotti, rende la nuova ID. Cross uno dei modelli più attrattivi nel segmento delle compatte elettriche in Italia. La casa tedesca conferma così la volontà di rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile e adatta alle esigenze quotidiane degli italiani.