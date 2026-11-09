ASI in Pista 2026: emozioni storiche e tributi all'Autodromo di Varano

Più di cento auto storiche stradali e da competizione hanno animato l'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari in occasione dell'appuntamento autunnale di ASI in Pista 2026. L'edizione si è distinta per l'intensità delle emozioni, i riconoscimenti assegnati e gli omaggi ai grandi protagonisti del motorsport.



Tra i momenti più attesi, l'elezione della Best of Paddock e la cerimonia di consegna dei premi speciali alle vetture più rappresentative: il Trofeo Regina della Pista è stato vinto dalla Chevron B73 Sport Prototipo del 1995 di Fabio Montani, mentre la Opel Kadett GTE del 1978 di Daniele Bossi si è aggiudicata il titolo di Regina dei Rally. Il Trofeo Gran Turismo è andato alla De Tomaso Pantera Gruppo 3 del 1972 di Fabrizio Ferrari, mentre la Mini John Cooper Works GP del 2006 di Gabriele Bisconcini ha conquistato il Trofeo Youngtimer.



Altri importanti riconoscimenti hanno esaltato l'unicità delle vetture e il valore della memoria sportiva. La Dallara F3 80 di Paolo Meloni è stata premiata nel contesto dell'inedito Dallara Formula 3 Revival, un evento nell'evento che ha celebrato le monoposto realizzate nella storica factory di Varano. La Fiat Panda 4x4 ex Dakar di Mauro Dalmasso ha ricevuto il Premio Targa Oro ASI dalla commissione tecnica, mentre l'Alfa Romeo Alfasud Trofeo del 1976 di Roberto Cognolato è stata valorizzata dal Premio Città di Varano, grazie anche al suo ruolo nella storica "Corsa per il Friuli" del 1976, iniziativa benefica a sostegno delle vittime del terremoto di quell'anno. L'Alfa Romeo GTA del 1965 di Massimo Bortolami è stata infine insignita del Memorial Andrea de Adamich.



Un altro momento toccante è stato il tributo ad Andrea de Adamich a un anno dalla sua scomparsa, testimonianza del forte legame tra la storia dell'automobilismo e la memoria dei suoi protagonisti.



L'evento ha visto anche lo svolgimento di un talk condotto da Guido Schittone, che ha permesso al pubblico di rivivere la "golden era" della velocità grazie alle testimonianze di grandi nomi come Arturo Merzario, Nicola Larini, Piero Liatti, Antonio Tamburini e Fabio Mancini.



Novità assoluta dell'edizione 2026, l'esordio del Dallara Formula 3 Revival, che ha riunito sullo stesso circuito monoposto iconiche progettate per imporsi nelle competizioni internazionali.



ASI in Pista si conferma ancora una volta come appuntamento di riferimento per gli appassionati di heritage automobilistico e motorsport, offrendo emozioni, ricordi e uno sguardo sulle future passioni a quattro ruote.