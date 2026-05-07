Pirelli porterà la produzione del Cyber Tyre nello stabilimento in Georgia, USA

Pirelli annuncia un importante passo avanti nella sua strategia di crescita internazionale, con l'avvio della produzione della rivoluzionaria tecnologia Cyber Tyre nella fabbrica di Rome, Georgia, negli Stati Uniti. La decisione rafforza la presenza del gruppo nel mercato statunitense, considerato strategico e in rapida espansione in campo smart mobility e digitale.

Cyber Tyre rappresenta uno sviluppo notevole nel settore degli pneumatici, trattandosi del primo sistema hardware e software capace di raccogliere dati tramite sensori all'interno degli pneumatici. Questi dati vengono poi elaborati attraverso software e algoritmi proprietari Pirelli, permettendo nuove funzionalità integrate con i sistemi di guida, controllo e infrastrutture connesse, al fine di migliorare la sicurezza e la qualità dell'esperienza di guida.

L'impianto Pirelli in Georgia già si distingue per le soluzioni High Value e Motorsport destinate al mercato americano; l'introduzione di Cyber Tyre ne rafforzerà ulteriormente il profilo tecnologico. L'annuncio è arrivato durante il SelectUSA Investment Summit a Washington, il più importante evento promosso dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, dove Pirelli ha presentato Cyber Tyre come innovazione chiave per la smart mobility del futuro.

Ad arricchire l'attività del sito di Rome contribuisce inoltre l'implementazione della nuova evoluzione del processo MIRS (Modular Integrated Robotized System), il più avanzato processo manifatturiero robotizzato per pneumatici premium del gruppo, in fase finale di validazione industriale. Questa tecnologia permette una produzione altamente digitalizzata, potenziando produttività, flessibilità e qualità.

La fabbrica di Georgia, già specializzata negli pneumatici High Value per il Nord America, ospita anche un centro R&D dedicato e si impegna nella sostenibilità ambientale attraverso pratiche di approvvigionamento responsabile, compreso l'uso di gomma naturale certificata FSC.

"L'avvio della produzione di Cyber Tyre nel nostro stabilimento di Rome, in Georgia, rappresenta una tappa significativa per Pirelli nel Paese e riflette il nostro impegno nel portare tecnologie avanzate come Cyber Tyre più vicino al mercato, rafforzando ulteriormente la nostra presenza industriale e le nostre capacità di innovazione negli Stati Uniti", ha dichiarato Claudio Zanardo, CEO di Pirelli North America.

Pirelli sottolinea che ulteriori dettagli sugli investimenti e sul piano di espansione produttiva saranno diffusi nei prossimi mesi, una volta definiti i piani definitivi di sviluppo. Il percorso segnato in Georgia delinea la volontà del gruppo di consolidare il proprio ruolo tra i protagonisti globali dell'innovazione nel settore automotive.