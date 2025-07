PittaRosso Pink Parade 2025: al via le iscrizioni per sostenere la ricerca sui tumori femminili

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla dodicesima edizione della PittaRosso Pink Parade, in programma domenica 19 ottobre 2025. L’evento, simbolo dell’autunno solidale italiano, nasce dalla collaborazione tra PittaRosso e Fondazione Veronesi con l’obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili, in particolare seno, utero e ovaio, e di promuovere una cultura di prevenzione e diagnosi precoce.

Anche quest’anno sarà possibile partecipare in presenza a Milano oppure aderire all’edizione diffusa in tutta Italia, condividendo il proprio contributo sui social con l’hashtag ufficiale #PPP2025. Un’opportunità per unire sport, solidarietà e consapevolezza in una giornata dedicata alle donne e alla ricerca scientifica.

Le iscrizioni sono aperte nei negozi PittaRosso o sul sito ufficiale pittarossopinkparade.it, scegliendo la modalità preferita: partecipazione a Milano al costo di 21 euro con ritiro del Pink Kit il giorno dell’evento, oppure partecipazione da tutta Italia con due opzioni, 19 euro con ritiro del Pink Kit in negozio o 24 euro con consegna del Pink Kit a casa.

Il Pink Kit 2025, incluso con l’iscrizione, conterrà la nuova Gym-sac, la T-shirt ufficiale dell’edizione e una selezione di omaggi e coupon esclusivi offerti dai partner dell’evento, per portare con sé un ricordo concreto di una giornata dedicata alla ricerca e al benessere.

La quota di iscrizione, al netto dei costi di gestione e spedizione, sarà interamente devoluta a Fondazione Veronesi per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili. In particolare, i fondi contribuiranno all’avviamento di una piattaforma di ricerca e cura innovativa sul tumore al seno, finanziata da Fondazione Umberto Veronesi ETS, che coinvolge cinque centri di riferimento nazionali. Il cuore della piattaforma sarà il nuovo studio clinico VIOLET, dedicato alle donne con tumore al seno operabile ormono-positivo (ER positivo e HER2 negativo), il sottotipo più comune di tumore mammario. L’obiettivo è offrire cure più efficaci, tollerabili e personalizzate, riducendo interventi invasivi e trattamenti non necessari.

Anche chi non potrà essere presente il 19 ottobre potrà comunque sostenere la ricerca fino al 31 ottobre 2025, effettuando una donazione in cassa nei punti vendita PittaRosso o online sul sito ufficiale.

In questi dodici anni, la PittaRosso Pink Parade ha coinvolto migliaia di partecipanti in tutta Italia, raccogliendo oltre 8 milioni di euro. I fondi raccolti hanno permesso di finanziare il lavoro di 15 ricercatori e ricercatrici impegnati ogni giorno per trovare cure sempre più efficaci per i tumori femminili. Tra i progetti sostenuti anche lo Studio P.I.N.K., dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata, per avvicinare sempre più al 100% la quota di donne che superano il tumore al seno. Un altro progetto innovativo finanziato ha l’obiettivo di identificare le caratteristiche genetiche delle cellule tumorali circolanti nel tumore al seno triplo negativo, per sviluppare nuovi trattamenti e strumenti diagnostici fondamentali per la salute delle donne di oggi e di domani.