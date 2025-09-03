PittaRosso Pink Parade 2025: tutta Italia unita per la prevenzione e la ricerca sui tumori femminili

Domenica 19 ottobre 2025 torna a Milano la PittaRosso Pink Parade, la grande camminata rosa ideata da PittaRosso a sostegno di Fondazione Umberto Veronesi ETS. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolgerà migliaia di persone in presenza nel capoluogo lombardo e, in contemporanea, in tutta Italia grazie all’edizione diffusa. L’obiettivo è duplice: sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi fondamentali per la ricerca scientifica sui tumori femminili – in particolare seno, utero e ovaio.

Chi sceglierà di partecipare potrà condividere la propria esperienza sui social con l’hashtag ufficiale #PPP2025, trasformando la manifestazione in un evento collettivo e virale che unisce sport, solidarietà e consapevolezza.

Le iscrizioni alla PittaRosso Pink Parade 2025 sono già aperte nei punti vendita PittaRosso e sul sito ufficiale pittarossopinkparade.it. È possibile aderire in presenza, a Milano, con una quota di 21 euro che include il ritiro del Pink Kit direttamente il giorno dell’evento, oppure da tutta Italia scegliendo tra due modalità: 19 euro con ritiro in negozio o 24 euro con consegna del kit a domicilio.

Come da tradizione, il Pink Kit 2025 conterrà la nuova gym-sac, la T-shirt ufficiale e una selezione di omaggi e coupon offerti dai partner. La quota di iscrizione – al netto dei costi di gestione e spedizione – sarà interamente devoluta a Fondazione Veronesi per finanziare progetti di ricerca di altissimo valore scientifico.

Quest’anno i fondi raccolti contribuiranno in particolare all’avviamento di una piattaforma innovativa di ricerca e cura sul tumore al seno. Al centro vi è lo studio clinico VIOLET, dedicato alle donne con tumore mammario operabile ormono-positivo (ER positivo e HER2 negativo), il sottotipo più diffuso che rappresenta il 70% dei casi. L’obiettivo dello studio è offrire cure più mirate, tollerabili ed efficaci, riducendo il rischio di trattamenti invasivi e inutili.

In dodici anni la PittaRosso Pink Parade ha raccolto oltre 8 milioni di euro, finanziando il lavoro di 15 ricercatori e ricercatrici impegnati quotidianamente contro i tumori tipicamente femminili. Tra i progetti sostenuti ci sono lo Studio P.I.N.K., dedicato alla diagnostica oncologica e alla medicina personalizzata, e un innovativo filone di ricerca sul tumore al seno triplo negativo, volto a individuare le caratteristiche genetiche delle cellule tumorali circolanti per sviluppare nuove terapie e strumenti diagnostici.

Chi non potrà partecipare fisicamente all’evento del 19 ottobre avrà comunque tempo fino al 31 ottobre 2025 per contribuire alla raccolta fondi, sia nei negozi PittaRosso che online sul sito ufficiale.