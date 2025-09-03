Connect with us

PlayStation e Panini insieme per celebrare 30 anni di gaming

L’anniversario dei 30 anni dall’arrivo della leggendaria PlayStation in Europa sta per essere celebrato in modo speciale grazie a una collaborazione tra Sony Interactive Entertainment e Panini. Questo duo iconico ha deciso di creare una collezione di card che racchiude momenti, titoli e console che hanno fatto la storia del gaming.

Una collezione esclusiva di 4.000 box sigillate verrà messa in commercio, un’idea pensata per ripercorrere tre decenni di progresso e passione nel mondo dei videogiochi. La collaborazione si basa sul desiderio di creare un “simbolo senza tempo della memoria condivisa”, come affermato nel comunicato ufficiale. Ogni card diventa così un omaggio ai giochi che hanno toccato il cuore di milioni di giocatori, da Gran Turismo a God of War, fino a The Last of Us.

La collezione sarà composta da diverse categorie: 28 Card Base che illustrano il viaggio attraverso le cinque generazioni di console PlayStation, 5 Card Rare dedicate ai videogiochi che hanno ridefinito il concetto di intrattenimento per il loro impatto culturale, e le Card Numerate, un’omaggio speciale alla nuova PS5® Pro – 30th Anniversary Edition, disponibile in quattro varianti cromatiche.

Ogni box conterrà 30 card totali, garantendo 28 card Base, una Rara e una Numerata inserite casualmente. Questa iniziativa esclusiva sarà disponibile solo sul mercato italiano, rendendo i punti vendita Gamelife e il sito ufficiale gamelife.it i canali privilegiati per ottenere un pezzo di questa storia. Il lancio ufficiale avverrà il 29 settembre, data che segnerà esattamente il trentesimo anniversario dell’arrivo della PlayStation in Europa.

Con questa iniziativa, Sony Interactive Entertainment continua la sua tradizione di innovazione nel mercato dell’intrattenimento digitale e interattivo, offrendo ai fan un’opportunità unica di collezionare e celebrare i momenti che hanno reso PlayStation un’icona globale.

