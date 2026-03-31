Plenitude accelera sulla mobilità elettrica in Spagna e sceglie la Galizia come nuovo snodo strategico per lo sviluppo della ricarica ultrarapida. La società, attraverso la controllata Plenitude On The Road, ha siglato un accordo con Autopistas del Atlántico per la realizzazione del primo corridoio di colonnine ad alta potenza lungo l’autostrada AP-9, una delle principali arterie della regione.

Il progetto prevede l’installazione e la gestione di 42 punti di ricarica ultrafast con una potenza fino a 300 kW, distribuiti in 5 delle 7 aree di servizio dell’AP-9: O Salnés, Compostela, Ameixeira nord e sud e Miño. Le prime stazioni a entrare in funzione saranno quelle situate nelle aree di servizio di Ameixeira, segnando un passo concreto verso la diffusione della mobilità elettrica lungo la dorsale atlantica spagnola.

L’autostrada AP-9 si estende per circa 220 chilometri ed è parte integrante della rete europea E1, rendendola un corridoio fondamentale per il traffico nazionale e internazionale. Proprio per questo, l’introduzione di infrastrutture di ricarica ultrarapida rappresenta un tassello chiave per sostenere la transizione energetica e facilitare i viaggi a lunga percorrenza con veicoli elettrici.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato Paolo Martini, Head of e-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e Amministratore Delegato di Plenitude On The Road, che ha evidenziato come l’accordo rappresenti un passo importante per offrire agli e-driver soluzioni di ricarica all’avanguardia e un servizio di alta qualità lungo una delle direttrici più trafficate della Galizia.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia che punta a rafforzare la presenza di Plenitude nelle principali arterie autostradali europee, ampliando una rete già significativa. Attualmente, Plenitude On The Road può contare su oltre 23.000 punti di ricarica installati e, grazie alla propria app, consente l’accesso a circa 600.000 punti di ricarica in tutta Europa, confermandosi come uno dei principali operatori del settore.

L’installazione delle infrastrutture sarà completata entro la fine del 2026, mentre l’entrata in funzione delle singole stazioni avverrà progressivamente, in base ai tempi di autorizzazione e alle licenze richieste dalle autorità locali. L’obiettivo dichiarato è chiaro: favorire la diffusione della mobilità elettrica in Galizia, migliorando al tempo stesso l’esperienza di ricarica per gli utenti.

Parallelamente allo sviluppo dell’e-mobility, Plenitude continua a rafforzare la propria presenza nel mercato energetico spagnolo. La società ha già raggiunto circa 1.700 MW di capacità installata e conta oltre 500.000 clienti nel segmento retail, a conferma di una crescita solida e costante nel Paese.

Con questo nuovo corridoio di ricarica ultrarapida, Plenitude consolida il proprio ruolo di protagonista nella transizione energetica europea, contribuendo in modo concreto allo sviluppo di un ecosistema sempre più sostenibile e interconnesso per la mobilità del futuro.