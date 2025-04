POCO e Razer: insieme per il gaming mobile con POCO F7 Pro e Razer Kishi V2 Pro

POCO, brand tecnologico leader tra i giovani appassionati di tecnologia, annuncia una strategica partnership con Razer™, il marchio di lifestyle di riferimento a livello globale per la comunità dei gamer. Questa entusiasmante collaborazione mira a elevare l’esperienza di gioco mobile per gli utenti POCO a un livello superiore.

In seguito al recente lancio della potente POCO F7 Series, i due colossi del tech hanno unito le forze per presentare un’offerta esclusiva imperdibile per tutti gli amanti del gaming. POCO F7 Pro sarà disponibile su Amazon in un vantaggioso bundle scontato insieme al rivoluzionario controller Razer Kishi V2 Pro. Questa offerta speciale sarà disponibile per un quantitativo limitato di pezzi e fino a esaurimento scorte, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere questa opportunità unica.

Il controller di gioco mobile Razer Kishi V2 Pro si integra perfettamente con la nuova POCO F7 Series, trasformando lo smartphone in una vera e propria console portatile. Questa sinergia offre ai giocatori possibilità di gameplay eccezionali e un comfort ottimizzato per le sessioni di gioco in mobilità, ovunque si trovino.

La POCO F7 Series è progettata per offrire prestazioni di alto livello in ogni aspetto, integrando tecnologie all’avanguardia per garantire velocità ed efficienza senza compromessi. Fedele alla sua missione, POCO continua a fornire tecnologia ad alte prestazioni a un valore eccezionale, rendendola accessibile a un vasto pubblico di utenti.

Sebbene il gaming su smartphone sia indubbiamente divertente, i controlli touchscreen tradizionali possono talvolta limitare la precisione e l’immersività dell’esperienza di gioco rispetto a una console fisica. Con l’introduzione del Razer Kishi V2 Pro, questa limitazione viene superata. Collegando questo controller ergonomico, la POCO F7 Series si trasforma istantaneamente in una console portatile completa, aprendo le porte a nuove ed entusiasmanti modalità di interazione con i giochi.

Una delle funzionalità più innovative offerte da questa combinazione è la possibilità di sfruttare PC Remote Play (in versione Beta). Questa tecnologia permette ai giocatori di effettuare lo streaming dei loro giochi PC preferiti direttamente sul proprio dispositivo mobile POCO F7 Pro. I giochi possono essere avviati direttamente dallo smartphone, consentendo un’immersione nel gioco a un livello superiore, con immagini più nitide e una fluidità sorprendente.

Il Razer Kishi V2 Pro è progettato per supportare saldamente la POCO F7 Series grazie al suo design ergonomico a scomparsa. I suoi controlli tattili in stile console, alimentati da una connessione USB-C direttamente allo smartphone, assicurano un gameplay preciso e reattivo, eliminando qualsiasi latenza fastidiosa. La tecnologia HyperSense integrata nel controller offre vibrazioni tattili realistiche, permettendo ai giocatori di sentire letteralmente ogni azione di gioco, aumentando ulteriormente l’immersività.

Inoltre, il Razer Kishi V2 Pro è pienamente compatibile con i principali servizi di cloud gaming, come Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW. Questo significa che gli appassionati potranno godersi i loro titoli preferiti direttamente sulla loro POCO F7 Series con una qualità elevata, senza la necessità di hardware aggiuntivo.

L’esclusiva offerta bundle che include POCO F7 Pro e Razer Kishi V2 Pro rappresenta un’opportunità unica per gli appassionati di gaming. Non solo si potrà accedere a uno smartphone dalle prestazioni elevate, ideale per il gioco, ma si otterrà anche un sistema di controllo perfetto per un’esperienza di gaming mobile ottimizzata al massimo.