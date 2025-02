Politica e Magistratura, Immigrazione e Roccaraso: stasera a “Dritto e Rovescio” 

Stasera su Retequattro andrà in onda una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. La trasmissione affronterà diverse tematiche di attualità che tengono banco nella società italiana.

Al centro dell’attenzione ci saranno le tensioni tra politica e magistratura, in particolare in merito al caso Almasri, su cui i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi hanno riferito alla Camera e al Senato. Si prevede un confronto acceso su questo tema delicato e controverso.

Un altro argomento di grande rilevanza sarà la gestione dell’immigrazione, con particolare attenzione alla decisione della Corte d’Appello di Roma di non convalidare per la terza volta il trattenimento in Albania di 43 migranti arrivati a Lampedusa. Questo sarà oggetto di approfondimento durante la trasmissione, evidenziando le complessità e le sfide legate a questo fenomeno.

Infine, verrà data ampio spazio alla vicenda di Roccaraso. Dopo un weekend che ha visto la presenza di circa 10 mila persone, nell’ultimo fine settimana si è registrato un calo delle presenze, ma le polemiche continuano a tenere banco. Questo contesto sarà analizzato e discusso in trasmissione per comprendere meglio i motivi dietro a questi dibattiti.

Tra gli ospiti in studio ci saranno Andrea Delmastro, Davide Faraone, Maurizio Gasparri e Luigi De Magistris, pronti a contribuire alla discussione e offrire i loro punti di vista su questi temi scottanti.

Non perdetevi “Dritto e rovescio” domani sera su Retequattro per un’interessante e approfondita analisi di questi importanti argomenti di attualità che stanno agitando il panorama italiano.