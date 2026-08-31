Leapmotor trionfa al Vertical Summer Tour 2026: oltre 300.000 presenze e debutto record per la B05

Leapmotor chiude il Vertical Summer Tour 2026 con numeri eccezionali, segnando una stagione da record grazie a oltre 300.000 partecipanti tra villaggi ed eventi serali e consacrando il lancio della sua nuova B05.

L'evento itinerante, tra i più seguiti dell'estate italiana, ha toccato le principali località balneari con nove tappe ricche di sport, musica e intrattenimento, coinvolgendo un pubblico ampio e variegato. Leapmotor, per la prima volta Title Partner del tour, ha reso ogni appuntamento un punto di incontro diretto con la sua filosofia di mobilità innovativa e accessibile.

Nel corso dell'edizione 2026 sono state registrate oltre 230.000 presenze diurne nei villaggi e più di 70.000 persone hanno preso parte agli eventi serali, raggiungendo così oltre 300.000 presenze complessive. La Leapmotor Lounge e le aree dedicate all'engagement hanno offerto esperienze immersive con giochi, attività coinvolgenti e un'esposizione che ha permesso al pubblico di vivere il brand a 360 gradi.

L'impatto digitale è stato notevole, con oltre 20 milioni di visualizzazioni sui canali social, amplificando la notorietà di Leapmotor e dei suoi modelli presso un pubblico ancora più vasto.

La vera protagonista dell'estate è stata la nuova Leapmotor B05, che ha conquistato grande visibilità grazie alla possibilità di essere vista e provata dal vivo nelle località più frequentate della stagione. Il suo debutto al tour ha generato forte interesse e risultati commerciali già leader nel segmento, rafforzando la posizione del modello sul mercato italiano.

Il Vertical Summer Tour ha rappresentato anche una piattaforma strategica per i test drive, che hanno visto la partecipazione attiva dei visitatori con 442 prove effettuate, segnando una crescita del 18,2% rispetto al 2025. Il pubblico ha potuto provare l'intera gamma Leapmotor, dalla T03 alle versioni B10 REEV Hybrid e C10 REEV Hybrid, fino alla nuova B05.

La stagione si conclude così con una forte presenza sul territorio, risultati in netta crescita rispetto all'edizione precedente e la conferma dell'efficacia delle esperienze dal vivo come motore strategico per la crescita del brand in Italia.