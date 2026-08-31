Hyundai: da outsider a protagonista globale dell'automotive

Hyundai ha trasformato il suo ruolo da outsider a leader globale nell'auto, grazie a innovazione, qualità e una gamma sostenibile. Ecco la sua evoluzione.

L'ascesa di Hyundai, da giovane azienda coreana a protagonista mondiale dell'automotive, racconta una storia di sfide vinte e strategie lungimiranti. Il vero punto di svolta arriva dopo la Pony, prima auto interamente coreana, che dimostra la capacità della Corea di produrre veicoli competitivi anche per l'export. Tuttavia, la sfida più ambiziosa si materializza entrando nei mercati dove la concorrenza è fortissima: Stati Uniti ed Europa.

Negli anni Ottanta Hyundai debutta negli USA con la Excel, progettata per soddisfare clienti internazionali ed esigenti. Il modello ottiene subito risultati eccezionali, con 26.000 unità vendute nel primo anno e il titolo di auto importata più venduta del 1986. Con un prezzo competitivo e un design firmato Italdesign, la Excel segna il primo vero incontro tra il pubblico americano e l'industria automobilistica coreana. Tuttavia, le sfide in termini di reputazione e affidabilità diventano evidenti e spingono Hyundai a un cambio di mentalità: l'obiettivo ora non è più vendere solo auto economiche, ma migliorare la percezione del brand e raggiungere i livelli qualitativi dei grandi produttori giapponesi ed europei.

Negli anni Novanta, Hyundai compie passi decisivi verso l'indipendenza tecnologica, lanciando il suo primo motore proprietario, Alpha, ed esplorando le trazioni alternative con prototipi elettrici e ibridi. L'apertura di un centro di ricerca in Germania nel 1994 e il primo impianto produttivo europeo in Turchia nel 1997 segnano l'inizio di una vera strategia globale. Progettare e produrre per i mercati locali diventa un pilastro di crescita, permettendo a Hyundai di affinare i propri prodotti secondo le esigenze dei clienti europei e mondiali.

Con l'inizio degli anni Duemila nasce la filosofia della qualità totale. La scelta di offrire negli USA una garanzia decennale sul motopropulsore, senza precedenti nel settore, rivoluziona le regole del gioco e conferma l'affidabilità raggiunta. Questo nuovo approccio si riflette anche nei prodotti: il SUV Santa Fe, lanciato nel 2000, conquista il mercato statunitense, seguito dal Tucson nel 2004, accolto con premi internazionali e ottimi risultati di vendita.

Il definitivo salto di qualità avviene nel 2007 con la presentazione della i30, progettata specificamente per il pubblico europeo. Hyundai non si limita più a rappresentare l'alternativa conveniente ma entra in competizione diretta con i marchi storici del Vecchio Continente. Il focus su ricerca, sviluppo e localizzazione si dimostra vincente.

Oggi Hyundai è presente in 193 Paesi con 32 stabilimenti e continua ad allargare il concetto di mobilità. Forte delle competenze accumulate e di una crescente attenzione alla sostenibilità, il marchio dispone di una gamma "green" completa, dall'elettrico all'idrogeno. In Europa, con due impianti produttivi e oltre 2.100 showroom, Hyundai conta 155.000 posti di lavoro generati, mentre in Italia il marchio copre oltre il 3,1% del mercato. La visione "Progress For Humanity" motiva Hyundai a evolversi da semplice costruttore di auto a fornitore globale di soluzioni per la mobilità intelligente, sviluppando prodotti e servizi in cui innovazione, sostenibilità e vita quotidiana si incontrano.

Il risultato di questo percorso è la conquista di una posizione di leadership riconosciuta a livello mondiale: secondo Interbrand, Hyundai rientra tra i trenta brand più importanti al mondo, con una crescita di valore del 13% nel 2024, a conferma di una reputazione costruita nel tempo, fatta di investimenti, innovazione e attenzione alle esigenze delle persone.