GMG 2026: Mandello del Lario accoglie il mondo con la nuova casa Moto Guzzi

Le Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026 celebrano 105 anni con l'apertura della nuova fabbrica e museo. Parate, musica, test ride e eventi gratuiti.

Grande attesa per le Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026, evento che dal 3 al 6 settembre trasformerà Mandello del Lario nella capitale mondiale del motociclismo. Quest'anno la manifestazione segna un doppio traguardo: l'inaugurazione della nuova fabbrica e del nuovo museo Moto Guzzi e la celebrazione dei 105 anni dalla fondazione dell'iconico marchio italiano.

Decine di migliaia di appassionati e motociclisti da ogni parte del mondo convergeranno sulla nuova casa Moto Guzzi per quattro giornate ricche di festeggiamenti, musica ed eventi aperti a tutti. L'appuntamento più atteso dai guzzisti di tutto il mondo quest'anno è dedicato all'apertura della nuova fabbrica e del nuovo museo, sottolinea Moto Guzzi, che per l'occasione abbraccia ancora una volta la sua tradizione abbinandola a un'incredibile spinta innovativa.

Il moderno complesso industriale, realizzato nello storico sito produttivo del 1921, rappresenta un'opera avveniristica di architettura. Il progetto non solo conserva lo spirito originario, ma lo arricchisce grazie a nuovi spazi destinati alla creatività, alla sperimentazione e all'incontro tra tradizione e futuro. Un luogo dove creare, sperimentare, vivere esperienze e generare emozioni, dove l'amore per un marchio si fonde con la visione del futuro.

Tra le grandi novità della nuova casa di Moto Guzzi, il nuovo museo accoglierà gli appassionati con una collezione unica che racconta oltre un secolo di tecnologia, design e sfide. Gli ambienti, ricavati all'interno del perimetro originale della fabbrica, sono stati studiati per ospitare visitatori da tutto il mondo. Un moderno hub pensato non solo per la storia ma anche per lo shopping grazie al Motoplex Store, a caffetteria, workshop ed eventi dedicati.

La partecipazione all'evento sarà gratuita, con possibilità di visitare liberamente la fabbrica, il museo e i nuovi spazi dal 3 al 6 settembre, previa registrazione online. Il programma include una spettacolare parata di migliaia di Moto Guzzi, prevista per sabato 5 settembre dalla città di Lecco fino a Mandello del Lario. Non mancheranno i test ride gratuiti di tutta la gamma, attività per il pubblico, un'ampia area street food e concerti live con la presenza e l'animazione di Virgin Radio.

Le GMG 2026 si candidano così a diventare uno degli eventi più iconici dell'anno per il settore motociclistico, offrendo un'esperienza indimenticabile tra motori, passione, storia e innovazione italiana. Per partecipare e ottenere tutte le informazioni basta accedere al sito ufficiale dell'evento.