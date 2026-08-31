Hyundai i20 MY27: connettività 5G e più scelta per la compatta coreana

Hyundai i20 MY27 arriva con tecnologia 5G per sicurezza e connettività avanzate, ampia scelta tra allestimenti e motorizzazioni, prezzi da 19.900 euro.

Hyundai rinnova la sua bestseller di segmento B lanciando la nuova i20 MY27, una compatta che punta su tecnologia avanzata e una gamma ancora più ampia per soddisfare le esigenze dei clienti italiani.

La principale novità di questa evoluzione è il debutto del Next Generation eCall con connettività 5G, una soluzione innovativa che potenzia il sistema di chiamata automatica di emergenza, garantendo una comunicazione più precisa e affidabile con i servizi di soccorso in caso di incidente. La nuova architettura consente una trasmissione dati più efficace e contribuisce a migliorare sia la rapidità che l'accuratezza della risposta nelle situazioni critiche, rafforzando ulteriormente l'impegno Hyundai verso la sicurezza.

L'offerta motorizzazioni rimane salda su un apprezzato 1.0 T-GDI da 90 CV, disponibile sia con cambio manuale a 6 rapporti che con la trasmissione automatica doppia frizione 7DCT. È prevista anche una versione GPL, abbinata esclusivamente al cambio manuale. La gamma si articola su tre allestimenti distinti: Dark Line, Connectline e Prime, ognuno pensato per soddisfare richieste differenti in termini di dotazioni, estetica e tecnologia. La serie Dark Line, ora anche con cambio automatico, si distingue per dettagli di design neri che esaltano il carattere sportivo del modello.

I prezzi partono da 19.900 euro per la Dark Line 1.0 T-GDI 90 CV con cambio manuale. Passando alla versione con il 7DCT, il costo sale a 21.400 euro. Connectline parte da 22.250 euro (manuale) e arriva a 23.750 euro (automatica), mentre la Prime è proposta a partire da 23.750 euro (manuale) e 25.250 euro (7DCT).

L'allestimento Connectline si distingue per le dotazioni di sicurezza e connettività di serie, grazie al pacchetto Hyundai SmartSense che include frenata automatica d'emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, mantenimento attivo della corsia, riconoscimento dei limiti di velocità e rilevamento della stanchezza del conducente. Completano l'offerta i cerchi in lega da 16 pollici, un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, navigatore touchscreen, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, servizi Bluelink e sensori di parcheggio con retrocamera.

La Dark Line aggiunge uno stile distintivo con cerchi e dettagli neri, tetto a contrasto, montanti e calotte degli specchietti in nero, oltre ai rivestimenti interni coordinati. Tutto ciò mantenendo intatta l'avanzata dotazione tecnologica e di sicurezza della Connectline.

Al vertice della gamma si posiziona la i20 Prime: cerchi da 17 pollici, fari Full LED, vetri posteriori oscurati, interni premium, illuminazione ambiente, climatizzatore automatico, specchietto retrovisore elettrocromico, sensore pioggia e caricatore wireless per smartphone. Un'esperienza a bordo sofisticata e curata nei dettagli.

Hyundai conferma così la strategia di offrire una compatta moderna, accessibile e ricca di contenuti tecnologici già dai livelli di ingresso, garantendo un elevato controvalore per il cliente. Nel primo semestre 2026, la i20 ha registrato una crescita del 16% rispetto allo stesso periodo del 2025, segno dell'apprezzamento da parte dei consumatori italiani.

Fondata nel 1967, Hyundai Motor Company oggi conta oltre 120mila dipendenti e una presenza globale con stabilimenti e centri di ricerca in tutto il mondo. Il marchio figura tra i grandi leader dell'automotive e, seguendo la vision Progress For Humanity, è l'unico costruttore a offrire una gamma green completa con le cinque principali tecnologie sostenibili. In Italia, Hyundai detiene oltre il 3,1% del mercato e tutte le vetture sono coperte dalla garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato. La nuova Hyundai i20 MY27 conferma la determinazione del brand nel mettere al centro innovazione, sicurezza e un'offerta su misura per il pubblico europeo.