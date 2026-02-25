Potenza ed eleganza: Xiaomi sceglie Matteo Berrettini come nuovo volto per la Xiaomi 17 Series

Xiaomi annuncia oggi la sua nuova collaborazione con il tennista di fama mondiale Matteo Berrettini, che diventa il nuovo volto per gli smartphone e i tablet flagship del brand. Questa partnership rappresenta una naturale evoluzione del percorso intrapreso da Xiaomi nel mondo del tennis, iniziato con la sponsorizzazione delle Nitto ATP Finals 2025, e rafforza il legame del brand con i valori di eccellenza, performance e stile.

La scelta di Matteo Berrettini non è casuale: l’atleta, icona di stile riconosciuta a livello internazionale, unisce potenza ed eleganza, tratti distintivi che rispecchiano perfettamente la filosofia e il design della nuova serie flagship: Xiaomi 17 Series. La sua capacità di competere ai massimi livelli, spingendosi costantemente oltre i propri limiti con uno stile di gioco fatto di forza, precisione e controllo, incarna lo stesso spirito di innovazione che guida Xiaomi nella creazione dei suoi prodotti premium.

Per celebrare questa unione tra eccellenza sportiva e innovazione tecnologica, è stato realizzato uno shooting fotografico che cattura l’essenza della collaborazione. Gli scatti mettono in risalto la sinergia tra lo stile di Berrettini e il design elegante dei nuovi dispositivi Xiaomi. Inoltre, per immortalare alcuni momenti dello shooting è stato utilizzato l’eccezionale comparto fotografico del nuovo Xiaomi 17 Ultra, dimostrando come la tecnologia più avanzata del brand sia in grado di cogliere ogni dettaglio con una qualità impeccabile.

“È per me un grande onore entrare a far parte della famiglia Xiaomi come Ambassador. Parliamo di un’azienda innovativa, dinamica e tra i leader mondiali nel settore della telefonia e dei tablet, capace di coniugare tecnologia avanzata, design e accessibilità. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso insieme e di contribuire a rafforzare ulteriormente il valore di questa azienda.” Afferma Matteo Berrettini.

La campagna di comunicazione che vedrà protagonista Matteo Berrettini sarà declinata su diversi canali digitali e social, OOH, oltre che nei punti vendita dei rivenditori autorizzati.