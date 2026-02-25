Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Potenza ed eleganza: Xiaomi sceglie Matteo Berrettini come nuovo volto per la Xiaomi 17 Series

Published

Xiaomi annuncia oggi la sua nuova collaborazione con il tennista di fama mondiale Matteo Berrettini, che diventa il nuovo volto per gli smartphone e i tablet flagship del brand. Questa partnership rappresenta una naturale evoluzione del percorso intrapreso da Xiaomi nel mondo del tennis, iniziato con la sponsorizzazione delle Nitto ATP Finals 2025, e rafforza il legame del brand con i valori di eccellenza, performance e stile.

La scelta di Matteo Berrettini non è casuale: l’atleta, icona di stile riconosciuta a livello internazionale, unisce potenza ed eleganza, tratti distintivi che rispecchiano perfettamente la filosofia e il design della nuova serie flagship: Xiaomi 17 Series. La sua capacità di competere ai massimi livelli, spingendosi costantemente oltre i propri limiti con uno stile di gioco fatto di forza, precisione e controllo, incarna lo stesso spirito di innovazione che guida Xiaomi nella creazione dei suoi prodotti premium.

Per celebrare questa unione tra eccellenza sportiva e innovazione tecnologica, è stato realizzato uno shooting fotografico che cattura l’essenza della collaborazione. Gli scatti mettono in risalto la sinergia tra lo stile di Berrettini e il design elegante dei nuovi dispositivi Xiaomi. Inoltre, per immortalare alcuni momenti dello shooting è stato utilizzato l’eccezionale comparto fotografico del nuovo Xiaomi 17 Ultra, dimostrando come la tecnologia più avanzata del brand sia in grado di cogliere ogni dettaglio con una qualità impeccabile.

È per me un grande onore entrare a far parte della famiglia Xiaomi come Ambassador. Parliamo di un’azienda innovativa, dinamica e tra i leader mondiali nel settore della telefonia e dei tablet, capace di coniugare tecnologia avanzata, design e accessibilità. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso insieme e di contribuire a rafforzare ulteriormente il valore di questa azienda.” Afferma Matteo Berrettini.

La campagna di comunicazione che vedrà protagonista Matteo Berrettini sarà declinata su diversi canali digitali e social, OOH, oltre che nei punti vendita dei rivenditori autorizzati.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Senza categoria

Sayf annuncia il “Santissimo Tour”: due date imperdibili a Milano e Roma

Motori

KTM 990 RC R TRACK: la Supersport Next Gen pronta a dominare la pista

Motori

2026 sarà l’anno di CUPRA Raval: a Martorell parte la rivoluzione elettrica

Spettacolo

Tommaso Paradiso conquista Sanremo con “I romantici” 

Motori

Audi e Dolomiti Superski: performance e mobilità sostenibile sulle Alpi

Motori

FIAT e RDS insieme a Sanremo: amore, musica e sostenibilità

Spettacolo

Raf torna a Sanremo con “Ora e per sempre”: una ballad che racconta la forza dell’amore

Tecnologia

Potenza ed eleganza: Xiaomi sceglie Matteo Berrettini come nuovo volto per la Xiaomi 17 Series

Spettacolo

Fedez e Masini, emozione e verità a Sanremo: “Male necessario” conquista l’Ariston

Spettacolo

LEO GASSMANN: dopo l’intensa esibizione di ieri all’Ariston, esce il videoclip ufficiale del singolo “NATURALE”

Spettacolo

NAYT: è in radio e in digitale “PRIMA CHE”, in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Motori

MICHELIN Anakee Adventure 2: il nuovo pneumatico che ridisegna l’avventura per le enduro stradali

Motori

MINI 1965 Victory Edition: l’icona rally torna in chiave moderna

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Hyundai N Vision 74: il Rolling Lab che ridefinisce le performance elettrificate

Spettacolo

ELETTRA LAMBORGHINI: esce il videoclip di “VOILÀ” un tripudio di colori, piume, paillettes e strass

Spettacolo

Ditonellapiaga conquista Sanremo 2026 con “Che fastidio!” e annuncia il nuovo album “Miss Italia”

Spettacolo

Serena Brancale torna all’Ariston con “Qui con me”: emozioni e maturità nella 76ª edizione di Sanremo

Motori

Renault Group rafforza il suo impegno per l’inclusione e il reinserimento nel mondo del lavoro

Motori

BYD lancia lo spot DM-i Super Hybrid: l’evoluzione dell’ibrido è già realtà
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

NIKON presenta il nuovo obiettivo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II

Nikon amplia la sua linea di ottiche professionali con il lancio del nuovo NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S II, un teleobiettivo zoom di...

1 giorno ago

Tecnologia

Cisco presenta nuove soluzioni per un’AI agentica sicura e intelligente

Cisco ha annunciato, in occasione della Cisco Live Conference di Amsterdam, una serie di innovazioni che segnano un passo decisivo verso l’adozione dell’intelligenza artificiale...

1 giorno ago

Tecnologia

Huawei presenta a Madrid il nuovo Watch GT Runner 2, lo smartwatch co-creato con Eliud Kipchoge

Huawei torna protagonista nel mondo della corsa professionale. Il 26 febbraio 2026, a Madrid, il colosso tecnologico cinese presenterà ufficialmente il nuovo HUAWEI WATCH...

1 giorno ago

Tecnologia

motorola signature arriva in Italia: la miglior fotocamera su uno smartphone ultrasottile premiata con DXOMARK Gold Label

Motorola alza l’asticella del segmento premium annunciando l’arrivo in Italia di motorola signature, primo dispositivo della nuova lineup pensata per ridefinire l’esperienza mobile di...

1 giorno ago