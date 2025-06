Prénatal ed Elty: la partnership che rivoluziona il supporto ai neogenitori

La genitorialità, specialmente nei primi mesi di vita di un bambino, si accompagna spesso a numerose incertezze e preoccupazioni. È in questo contesto che la collaborazione tra Prénatal, leader italiano nei prodotti per l’infanzia, ed Elty, azienda healthtech parte del Gruppo Unipol, offre ai genitori un sostegno concreto grazie al servizio Pediatra Online, disponibile all’interno del nuovo programma fedeltà Prénatal Lover.

Questa partnership si propone di fornire risposte rapide, affidabili e accessibili alle domande più pressanti dei genitori di oggi. All’interno del programma Prénatal Lover, gratuito e basato su punti cumulabili, i neogenitori possono accedere al livello Lover Gold dopo aver raggiunto i 200 punti, beneficiando così del servizio Pediatra Online di Elty gratuitamente per due mesi. Questo servizio, accessibile tramite l’app Elty, permette di effettuare chat e videochiamate illimitate con pediatri esperti, offrendo un supporto continuo dalle 8:00 alle 22:00, anche nei weekend.

Le analisi dei consulti su Elty mettono in evidenza le principali preoccupazioni dei neogenitori: il 15,79% delle famiglie si rivolge a un pediatra per problemi respiratori o tosse frequente, seguiti dal 12,55% dei consulti legati a disturbi gastrointestinali come vomito e dolori addominali. Il 12,15% dei genitori ricerca consulenza per macchie sospette sulla pelle, alimentando il timore di allergie o infezioni. L’alimentazione e problemi agli occhi sono altre tematiche importanti, rispettivamente al 7,49% e 5% dei consulti totali.

Andrea Orani, CEO & Co-Founder di Elty di DaVinci Salute, sottolinea l’importanza di questo servizio, affermando che “in un contesto storico in cui la salute è diventata una questione sempre più presente nella vita di tutti i giorni, le famiglie cercano soluzioni che siano davvero semplici, affidabili e rassicuranti”. Il CEO di Elty evidenzia come la tecnologia si ponga al servizio del benessere familiare, offrendo un approccio moderno e accessibile alla cura infantile.

Marcello Brivio, Digital & Customer Experience Manager di Prénatal, ribadisce l’attenzione prestata alle esigenze delle famiglie: “Il nostro nuovo programma fedeltà Prénatal Lover nasce dall’ascolto attento delle esigenze delle famiglie. […] Il supporto pediatrico offerto in collaborazione con Elty si è distinto come il servizio più richiesto e apprezzato”.

In un’epoca in cui l’accesso a cure tempestive è fondamentale, questa partnership si pone l’obiettivo di rassicurare i genitori tramite soluzioni digitali efficaci, garantendo risposte immediate a dubbi che non possono attendere. Riducendo il carico emotivo dei genitori e promuovendo una gestione serena della salute dei neonati, Prénatal ed Elty confermano il loro impegno nel migliorare la vita delle famiglie italiane.