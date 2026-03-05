Connect with us

Prénatal Spring Summer 2026: la nuova collezione bambini celebra una primavera di colore, comfort e fantasia

Published

La primavera-estate 2026 prende forma nel guardaroba dei più piccoli con la nuova collezione firmata Prénatal, che interpreta la stagione più luminosa dell’anno con capi pensati per accompagnare bambini e bambine nelle loro attività quotidiane. La proposta unisce stile, comfort e praticità, tre elementi fondamentali per affrontare le giornate all’aria aperta, tra scuola, gioco e momenti in famiglia.

La collezione Prénatal Spring Summer 2026 punta su materiali leggeri e linee morbide, ideali per garantire libertà di movimento. A definire l’identità della linea è una palette cromatica fresca e delicata, ispirata alla natura primaverile: tonalità luminose e rasserenanti che evocano i primi giorni di sole e la leggerezza delle stagioni più calde.

Per le bambine, la collezione racconta una primavera romantica e raffinata. I capi in maglieria leggera, come maglioncini e gilet girocollo, sono arricchiti da applicazioni di margherite e piccoli cuori che donano un tocco giocoso ma elegante. Le camicie in sangallo con ruches sul collo aggiungono un accento delicato, mentre le gonne con volant a più strati – proposte sia in denim sia in cotone – diventano protagoniste di outfit versatili e femminili. Non mancano vestitini monocromatici perfetti per le giornate più calde e shorts a scacchi impreziositi da fiocchetti decorativi. La palette accompagna questo racconto di stile con azzurro cielo, rosa tenue, bianco luminoso e giallo pastello, colori che richiamano il risveglio della natura.

La linea dedicata ai bambini si muove invece in una direzione più dinamica, senza rinunciare alla cura dei dettagli. Il risultato è un guardaroba casual e sportivo, perfetto per seguire il ritmo delle giornate più attive. Cardigan e pullover leggeri diventano capi chiave per le mezze stagioni, con modelli in blu navy arricchiti da bande a contrasto o da motivi grafici dal carattere giocoso. Accanto alla maglieria trovano spazio camicie in cotone leggero, come quelle a righe azzurre e bianche, che si affiancano a polo colorate, t-shirt e pantaloni cargo con coulisse. Una combinazione pensata per garantire comodità e libertà di movimento, senza rinunciare a uno stile contemporaneo.

A rendere ancora più vivace la proposta ci pensano le linee dedicate ai personaggi più amati dai bambini. Nel guardaroba della stagione entrano così capi ispirati a icone dell’immaginario animato come Mickey Mouse, Stitch e l’universo di Cars. T-shirt, felpe e completi casual portano fantasia e colore negli outfit quotidiani, trasformando ogni giornata in un momento di gioco e scoperta.

Con la collezione bambini Prénatal Primavera Estate 2026, il brand conferma la propria attenzione verso capi pensati per accompagnare la crescita dei più piccoli, combinando qualità dei materiali, design funzionale e un’estetica fresca e contemporanea. Una proposta che guarda alla stagione più solare dell’anno con leggerezza, stile e tanta voglia di movimento.

