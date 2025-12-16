Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Pressione fiscale e carovita: “È sempre Cartabianca” affronta le nuove disuguaglianze sociali

Published

Questa sera torna in prima serata su Retequattro “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer. La puntata sarà dedicata a temi di grande attualità, ponendo al centro del dibattito pressione fiscale, aumento del costo della vita e crescente divario sociale.

Al centro della discussione ci sarà il confronto politico tra la Premier Giorgia Meloni e la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, protagoniste di un intenso botta e risposta sulle politiche economiche del governo e sulle difficoltà che le famiglie italiane si trovano ad affrontare. Il cuore del dibattito riguarderà le scelte in materia di tassazione e l’impatto reale sull’inflazione che negli ultimi anni ha inciso sul potere d’acquisto dei cittadini.

Il programma proporrà un’analisi approfondita del fenomeno del carovita, con un focus sui rincari che colpiscono anche i settori più tradizionali del consumo. Secondo i dati riportati nella trasmissione, rispetto al 2021 per acquistare un pandoro o un panettone industriale si spende in media il 42% in più. Un incremento che fotografa perfettamente la tensione tra l’aumento dei costi delle materie prime e la difficoltà di mantenere un equilibrio nei bilanci familiari.

La serata offrirà anche un reportage dedicato alle disuguaglianze sociali sempre più evidenti durante le festività natalizie. Il servizio mostrerà le due facce del Paese: da una parte chi potrà permettersi regali, cene e viaggi di lusso; dall’altra chi sarà costretto a rinunciare a tutto. Un contrasto che evidenzia come le festività, da momento di condivisione, rischino di diventare un simbolo delle disparità economiche che attraversano l’Italia.

“È sempre Cartabianca” tornerà dunque con una puntata che promette riflessioni e analisi sui nodi centrali della vita economica del Paese, offrendo spunti per comprendere meglio le dinamiche che incidono sull’uguaglianza sociale e sulle prospettive economiche per il nuovo anno.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Società

Pressione fiscale e carovita: “È sempre Cartabianca” affronta le nuove disuguaglianze sociali

Motori

La nuova Nissan LEAF realizza la visione EV36Zero nello stabilimento di Sunderland

Motori

Dacia apre gli ordini per la nuova gamma Jogger

Tecnologia

OPPO Find X9 Series: la nuova frontiera della durata e dell’efficienza energetica

Motori

CUPRA celebra il ritorno del FC Barcelona con “The Road Back Home”

Senza categoria

La Classic Defender V8 si rinnova: arrivano le tinte esclusive ispirate alla Defender OCTA

Motori

Mercedes-Benz Vans Italia chiude un 2025 in crescita e si prepara a una nuova era elettrica

Spettacolo

FEDEZ & MASINI insieme al 76° Festival di Sanremo con il brano “MALE NECESSARIO”

Motori

Nuova Hyundai BAYON MY26: evoluzione tecnologica e stile moderno per l’Urban SUV

Giochi

Vegeta (Mini) entra in azione: annunciato il DAIMA Pack Part 2 di DRAGON BALL Z: KAKAROT

Spettacolo

POOH 60 – La leggenda continua: la storica band celebra i 60 anni con eventi unici

Tecnologia

OPPO Photography Awards 2025: quasi 2 milioni di candidature per la più grande edizione di sempre

Spettacolo

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma

Motori

Denza debutta sul grande schermo con “La Grazia” di Paolo Sorrentino

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Motori

Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Moda

OTW by Vans incontra S.R. STUDIO. LA. CA.: l’arte di Sterling Ruby rivoluziona la tradizione dello skatewear

Moda

Suzuki lancia la Capsule Collection: l’heritage diventa stile contemporaneo

Motori

Lo spirito del Natale incontra Vespa nel cuore di Milano
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Matteo Salvini ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”

Questa sera, lunedì 15 dicembre, il Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini sarà protagonista di una lunga intervista durante il nuovo appuntamento di...

1 giorno ago

Società

Airbnb e FAI insieme per tutelare il patrimonio culturale italiano

Airbnb rafforza il proprio legame con il territorio italiano sostenendo il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, la fondazione che da oltre cinquant’anni...

5 giorni ago

Società

Flavio Briatore ospite a “Dritto e Rovescio”: economia, lavoro e il peso delle festività

Questa sera, giovedì 11 dicembre, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Dritto e Rovescio”, il talk show di approfondimento condotto da Paolo...

5 giorni ago

Motori

Hyundai e Healthy Seas: cinque anni di alleanza globale per oceani più puliti e un futuro sostenibile

Hyundai celebra il quinto anniversario della sua collaborazione con la Healthy Seas Foundation, un partenariato nato nel 2021 e oggi riconosciuto a livello internazionale...

6 giorni ago