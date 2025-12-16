Pressione fiscale e carovita: “È sempre Cartabianca” affronta le nuove disuguaglianze sociali

Questa sera torna in prima serata su Retequattro “È sempre Cartabianca”, il programma Videonews condotto da Bianca Berlinguer. La puntata sarà dedicata a temi di grande attualità, ponendo al centro del dibattito pressione fiscale, aumento del costo della vita e crescente divario sociale.

Al centro della discussione ci sarà il confronto politico tra la Premier Giorgia Meloni e la Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, protagoniste di un intenso botta e risposta sulle politiche economiche del governo e sulle difficoltà che le famiglie italiane si trovano ad affrontare. Il cuore del dibattito riguarderà le scelte in materia di tassazione e l’impatto reale sull’inflazione che negli ultimi anni ha inciso sul potere d’acquisto dei cittadini.

Il programma proporrà un’analisi approfondita del fenomeno del carovita, con un focus sui rincari che colpiscono anche i settori più tradizionali del consumo. Secondo i dati riportati nella trasmissione, rispetto al 2021 per acquistare un pandoro o un panettone industriale si spende in media il 42% in più. Un incremento che fotografa perfettamente la tensione tra l’aumento dei costi delle materie prime e la difficoltà di mantenere un equilibrio nei bilanci familiari.

La serata offrirà anche un reportage dedicato alle disuguaglianze sociali sempre più evidenti durante le festività natalizie. Il servizio mostrerà le due facce del Paese: da una parte chi potrà permettersi regali, cene e viaggi di lusso; dall’altra chi sarà costretto a rinunciare a tutto. Un contrasto che evidenzia come le festività, da momento di condivisione, rischino di diventare un simbolo delle disparità economiche che attraversano l’Italia.

“È sempre Cartabianca” tornerà dunque con una puntata che promette riflessioni e analisi sui nodi centrali della vita economica del Paese, offrendo spunti per comprendere meglio le dinamiche che incidono sull’uguaglianza sociale e sulle prospettive economiche per il nuovo anno.