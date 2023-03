Primavera 2023: spostamenti pratici in città con i monopattini Nilox

Il trasporto urbano sta evolvendo per adattarsi alla sensibilità ambientale e ai rincari delle materie prime. Il monopattino elettrico è diventato una valida alternativa a impatto zero per coloro che non amano muoversi in bicicletta durante la bella stagione. Nilox, un brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, offre una guida dei suoi ultimi modelli di monopattini elettrici innovativi, pratici e sicuri, per aiutare gli italiani a scegliere quello perfetto per le loro esigenze durante la primavera.

Il nuovo modello di monopattino elettrico di Nilox, chiamato S1, pone al centro la sicurezza di guida e l’affidabilità. È dotato di indicatori di direzione anteriori e posteriori in conformità con la nuova normativa, LED frontali e posteriori, freno a disco posteriore e freno elettronico anteriore, Cruise Control e uno smart-display integrato. S1 ha una velocità massima di 20 km/h, una batteria da 350 W e un’autonomia massima di 28 km a una velocità di 20 km/h con una ricarica di 4 ore. Inoltre, ha una chiave NFC per lo sblocco per mitigare il rischio di furti. Il prezzo al pubblico consigliato è di €499,95.

Il monopattino elettrico Nilox M1 è leggero e versatile con un peso di soli 13.8 kg. Ha un motore da 350 W che offre un’ottima spinta anche in salita fino a una pendenza del 21%, una velocità massima di 20 km/h e un’autonomia di 28 km. Il modello incorpora indicatori di svolta nel LED posteriore, due freni (freno motore e freno a disco sul retro), un faro a LED e una vernice riflettente per garantire la sicurezza dell’utente. La pedana è in gomma ad alto grip e facile da lavare e il display LED mostra la velocità di crociera e il livello di carica della batteria. Il modello è dotato di una chiave NFC per lo sblocco. Il prezzo al pubblico consigliato è di €399,95.

Doc 8 Five x Inter soddisfa i desideri di chi è alla ricerca non solo di un mezzo comodo per la città, ma anche di un modo per mettere in evidenza la sua fede nerazzurra. Caratterizzato da un design compatto, questo monopattino elettrico è in grado di affrontare ogni tipo di terreno in modo agile e sicuro. Gli pneumatici da 8,5″ dotati di freno a disco posteriore e freno motore anteriore garantiscono spostamenti in totale relax, mentre il motore da 350 W è garanzia di prestazioni eccellenti sia in pianura che in salita. Anche Doc 8 Five x Inter è dotato di kit per il montaggio delle frecce anteriori. Infine, la luce posteriore a LED, la luce anteriore e il clacson (azionabili entrambi direttamente dal cruscotto), completano l’equipaggiamento per garantire una maggiore sicurezza. Il prezzo al pubblico consigliato è di €369,95.