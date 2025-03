Procaccini Milano e BYD insieme per un’esperienza esclusiva

L’incontro tra l’alta gastronomia e l’innovazione tecnologica dà vita a una partnership esclusiva che unisce raffinatezza e sostenibilità. Il ristorante Procaccini Milano e il colosso dell’automotive BYD hanno siglato un accordo che punta a creare un’esperienza unica per i clienti, intrecciando il mondo della cucina stellata con quello della mobilità elettrica.

Situato in Via Procaccini 33, il ristorante è un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza culinaria ricercata, firmata dallo Chef Emin Haziri, il quale ha affinato la sua arte al fianco di maestri come Cannavacciuolo e Cracco. L’ambiente, con il suo design metropolitano ispirato agli anni ’70, si sposa perfettamente con un menu che valorizza eccellenze stagionali e materie prime d’alta qualità.

La collaborazione con BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici, si traduce in un’integrazione tra il mondo della cucina e quello dell’automotive green. Per celebrare questa sinergia, BYD fornirà al ristorante due modelli esclusivi di auto elettriche, pensati per accompagnare lo Chef Haziri nei suoi spostamenti quotidiani. Tra questi spicca la Seal U DM-i, un veicolo che incarna l’innovazione del brand grazie a prestazioni avanzate e un’efficienza energetica senza compromessi.

L’accordo prevede anche una forte presenza di BYD all’interno del ristorante: il logo del brand sarà visibile nel locale e nei suoi canali social, creando un legame diretto tra l’eccellenza gastronomica e la tecnologia d’avanguardia.

Questa partnership non si limiterà alla semplice fornitura di auto, ma darà vita a una serie di eventi esclusivi in cui l’arte culinaria e la mobilità sostenibile si intrecceranno. Il Procaccini Milano ospiterà cooking show e degustazioni speciali curate dallo Chef Haziri, con piatti ispirati ai valori di sostenibilità e innovazione condivisi con BYD. Durante questi eventi, gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire da vicino i modelli BYD, inclusa la Seal U DM-i, e vivere un’esperienza immersiva che va oltre il semplice pasto.

L’obiettivo della collaborazione è chiaro: promuovere un nuovo concetto di lusso consapevole, dove la qualità della cucina e la tecnologia della mobilità elettrica si fondono in un unico racconto. Questa sinergia tra Procaccini Milano e BYD dimostra che il futuro dell’ospitalità e della ristorazione può essere non solo elegante e raffinato, ma anche sostenibile e innovativo.