Prodigies: prime immagini e cast stellare per la nuova serie romantic comedy su Apple TV

Apple TV ha rilasciato le prime immagini di Prodigies, la nuova attesa serie romantic comedy ideata, scritta, diretta e prodotta da Will Sharpe. Vincitore dei premi BAFTA e SAG per The White Lotus e A Real Pain, Sharpe è affiancato dalla co-protagonista Ayo Edebiri, vincitrice di Emmy e premi SAG nota per The Bear e Bottoms. Edebiri ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva. La serie debutterà il 10 febbraio 2027 a livello mondiale su Apple TV con i primi due episodi, seguiti da un episodio a settimana fino al 17 marzo. La produzione è affidata alla SISTER Pictures, già premiata con Emmy e BAFTA, per una stagione composta da sette episodi totali.

Prodigies racconta la storia di Didi (Edebiri) e Ren (Sharpe), due ex bambini prodigio ormai trentenni che si ritrovano a mettere in discussione la loro relazione, nata quando avevano appena nove anni. Ambientata tra Londra, Tokyo e la Virginia, la serie esplora in modo anticonvenzionale le dinamiche del romanticismo di lunga durata, il potenziale personale, le ambizioni e le sfide di due vite apparentemente ordinarie ma segnate da aspettative straordinarie. Il viaggio di Didi e Ren porta i protagonisti ad affrontare domande profonde su identità, sogni e la complessità del legame che li unisce.

Il cast corale vede la partecipazione di nomi di rilievo come John Malkovich, Tobias Menzies, Yumi Asō, Maria Bakalova, Sophia Di Martino, Rina Sawayama, Reece Shearsmith, Dame Meera Syal e Andrene Ward-Hammond.

Tra i produttori figurano anche Naomi De Pear (This Is Going to Hurt, Flowers), Katie Carpenter (Waiting for the Out, Landscapers) e Jane Featherstone (Black Doves, Giri/Haji) per SISTER Pictures, insieme a Sharpe per Fukuda Films ed Edebiri.

Apple TV, dal suo lancio nel 2019, si è distinto come il primo servizio di streaming globale esclusivamente dedicato a contenuti originali. Le sue produzioni hanno raggiunto risultati notevoli, tra cui 919 vittorie e oltre 3.800 nomination nei più importanti premi internazionali. Tra i suoi titoli più celebri figurano The Studio, Ted Lasso, il fenomeno cult Scissione, la dramedy Pluribus e il film premio Oscar CODA. Apple TV è accessibile da oltre 1 miliardo di schermi compatibili e offre una prova gratuita di sette giorni ai nuovi abbonati. Per i clienti che attivano un nuovo dispositivo Apple selezionato è previsto fino a tre mesi di visione gratuita.

Prodigies si candida a essere una delle serie di punta del 2027, proponendo una commedia romantica che promette emozioni, riflessioni e un cast di livello internazionale.