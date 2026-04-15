PUMA e Manchester City celebrano Guardiola con una capsule da collezione esclusiva

PUMA e Manchester City hanno lanciato una capsule limited-edition per celebrare la decima stagione di Pep Guardiola alla guida del club inglese, omaggiando così una delle figure più influenti e vincenti del calcio moderno. Sotto il comando di Guardiola, il Manchester City ha vissuto un decennio di successi senza precedenti, con uno stile di gioco e una presenza a bordo campo diventati simbolo di innovazione e classe. La capsule "Pep Guardiola Decade" si ispira ai principi che hanno definito l'approccio del tecnico: precisione prima dello spettacolo, sicurezza prima del rumore. Ogni elemento della collezione è pensato come pezzo cult da collezione, piuttosto che come semplice merchandising commemorativo.

Al cuore della capsule c'è una reinterpretazione personalizzata della Ralph Sampson Majesty Lo, la scarpa preferita di Guardiola, ora riproposta con dettagli lussuosi e tocchi personali che raccontano il percorso degli ultimi dieci anni. A completare la proposta, una bomber jacket firmata, una hoodie premium, un cap e altri articoli chiave, tutti caratterizzati dalla firma di Guardiola, la caratteristica "P" - riferita sia a PUMA sia a Pep - e il logo ufficiale "Decade" del Manchester City.

Sotto la guida di Pep, il Club ha vissuto un'epoca di successi senza precedenti e il suo stile distintivo a bordo campo è diventato iconico per i tifosi del Manchester City, per il mondo del calcio e non solo.

La collezione rappresenta un tributo autentico ad un decennio di brillantezza e leadership calcistica, conquistando gli appassionati sia per la cura dei dettagli sia per l'identità unica legata a uno degli allenatori più carismatici del nostro tempo. Disponibile da oggi negli store ufficiali digitali, la capsule è rivolta a chi vuole indossare parte della storia recente del calcio europeo.