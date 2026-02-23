“Quarta Repubblica”: al centro il referendum sulla giustizia e nuovi sviluppi sugli affidi dei minori

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro che analizzerà alcuni dei temi più attuali del panorama politico e giudiziario italiano. La puntata si preannuncia carica di approfondimenti e dibattiti su questioni che stanno animando il confronto pubblico nel Paese.

Al centro della serata ci sarà la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia, che entra nel vivo con posizioni a confronto e analisi sui possibili scenari. Un tema che promette di accendere il dibattito, considerando l’importanza delle riforme in discussione e il loro impatto sul sistema giudiziario. Gli ospiti, provenienti da diversi ambiti dell’informazione e della politica, offriranno letture e punti di vista differenti per illuminare un argomento complesso e di forte attualità.

Nel corso della trasmissione si affronteranno anche gli ultimi sviluppi del caso Epstein, con uno sguardo sulle novità emerse nelle ultime settimane e le implicazioni a livello internazionale. Un ulteriore spazio sarà dedicato a un nuovo approfondimento sull’indagine riguardante il sistema degli affidi per minori, tema che continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni nell’opinione pubblica.

In chiusura di puntata, la redazione proporrà l’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, un caso che continua a toccare la sensibilità collettiva e ad alimentare l’attenzione mediatica per le sue numerose sfaccettature giudiziarie.

Tra gli ospiti che prenderanno parte al confronto figurano Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Greta Cristini, Luciano Capone, Nicolò Zanon e Giuseppe Cruciani. Le loro analisi contribuiranno ad arricchire il dibattito su temi che intrecciano giustizia, informazione e responsabilità sociale.

“Quarta Repubblica” conferma così la propria vocazione di spazio di approfondimento e confronto aperto, offrendo al pubblico un’occasione per comprendere meglio i grandi temi che attraversano l’attualità politica e giudiziaria italiana.