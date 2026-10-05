Quarta Repubblica propone il documentario shock We Will Dance Again sul massacro del Nova Music Festival

Questa sera Quarta Repubblica offre ai telespettatori un appuntamento straordinario con la trasmissione del documentario della BBC We Will Dance Again, che ricostruisce il tragico massacro del 7 ottobre 2023 durante il Nova Music Festival nel sud di Israele.

Il talk show condotto da Nicola Porro, in onda su Retequattro dalle 21.30, apre la puntata con una panoramica sull'attualità italiana e internazionale: le telecamere esploreranno le proteste degli studenti in Francia e le manifestazioni per la casa in Spagna. Al centro dell'episodio anche un'inchiesta dedicata all'Alleanza Verdi e Sinistra, con particolare attenzione ai presunti rapporti tra esponenti della sinistra radicale e figure legate all'estremismo islamico. Chiuderà la prima parte dell'evento l'analisi degli ultimi sviluppi sul caso Garlasco.

Alle 23.25 circa inizia il momento clou della serata con la messa in onda di We Will Dance Again, introdotto dai commenti e l'approfondimento di Paolo Mieli e Toni Capuozzo. Il documentario, che ha ricevuto l'Emmy Honor Award per il suo valore informativo e umano, porta in scena le testimonianze dei sopravvissuti e ricostruisce senza filtri le drammatiche ore dell'assalto al rave che radunava circa 3.500 giovani.

Il 7 ottobre 2023 la musica e la festa sono state improvvisamente travolte dagli spari e dal terrore: 360 persone sono state uccise e altre 44 prese in ostaggio in uno degli atti più sanguinosi della storia recente di Israele. La cronologia degli eventi viene ricostruita grazie a una mole eccezionale di materiale audiovisivo: video ai cellulari girati dai presenti, immagini registrate dalle vittime e filmati prodotti dagli stessi aggressori di Hamas.

La narrazione non offre ricostruzioni edulcorate. Senza filtri e senza censure, lo spettatore viene trascinato nel cuore della tragedia attraverso le immagini reali di chi ha vissuto quella notte. Il documentario restituisce voce, volto e storia a vittime e sopravvissuti, rendendo il racconto autentico, diretto e profondamente commovente.