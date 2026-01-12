Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

“Quarta Repubblica”: documenti inediti sui coniugi Moretti e nuovi interrogativi sui casi di cronaca

Published

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro, che dedicherà una puntata di grande attualità e spessore giornalistico ai principali casi di giustizia e cronaca che hanno segnato l’opinione pubblica italiana.

Al centro della serata ci sarà la tragedia di Crans-Montana, con la presentazione di documenti inediti sui coniugi Moretti. L’inchiesta televisiva promette di offrire nuove informazioni e chiavi di lettura sui principali punti critici delle indagini, riaccendendo l’attenzione sul caso e sulle sue zone d’ombra.

A seguire, il programma proporrà un focus dedicato alla Giustizia, con un’intervista esclusiva al pubblico ministero Anna Gallucci, che racconterà in prima persona le pressioni e i tentativi subiti per influenzare le indagini condotte contro esponenti del centrodestra. “Focus Giustizia: l’intervista alla PM Anna Gallucci” si presenterà come un momento di approfondimento importante per comprendere i delicati equilibri che regolano i rapporti tra magistratura, politica e informazione.

La puntata si chiuderà con un segmento dedicato al caso Garlasco, in cui verranno messe a confronto nuove e vecchie perizie. Un’analisi che mira a chiarire alcuni aspetti tecnici e controversi di una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni.

Durante la trasmissione interverranno numerosi ospiti per commentare i diversi temi della serata e fornire il proprio punto di vista. Parteciperanno, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Simonetta Matone, Massimo Lugli, Sébastien Fanti, Paride Pelli, Piero Sansonetti, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Spettacolo

MasterChef Italia: la “Golden Mystery Box” apre le sfide natalizie

Spettacolo

Claudio Baglioni chiude il “GrandTour LA VITA È ADESSO” con un concerto-evento a Torino

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare oltre 60 anni di carriera

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Motori

Hyundai i20 MY2026: la compatta si rinnova con più tecnologia

Spettacolo

PLANET FUNK: il 16 gennaio esce il nuovo album BLOOOM

Sport

Il Viaggio della Fiamma Olimpica fa tappa negli stabilimenti italiani di Stellantis

Spettacolo

Mara Maionchi: tra ironia, pigrizia e ricordi di una carriera unica a “Casa Perfetta 2”

Tecnologia

Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategia di robotica basata sull’AI

Motori

Yamaha investe nel talento dei giovani tecnici con la Yamaha BLU CRU Technical School

Motori

2025 da record per Stellantis Heritage: dieci anni di passione e cultura automobilistica

Motori

BYD celebra il traguardo dei 15 milioni di veicoli a nuova energia prodotti

Tecnologia

Bosch porta l’intelligenza artificiale nel cockpit: anteprima mondiale al CES 2026

Motori

Lancia accende Bruxelles: il ritorno HF tra rally, performance e futuro

Motori

Renault Filante Record 2025: oltre 1.000 km in meno di 10 ore con un consumo record

Senza categoria

Peugeot celebra il cinema francese: eleganza, innovazione ed emozione

Spettacolo

Luca Carboni nuovo headliner al Lake Sound Park 2026 di Cernobbio

Senza categoria

Pirelli: il sistema Cyber Tyre premiato in tutto il mondo

Spettacolo

Francesco De Gregori porta “Rimmel” nei club italiani: un tour intimo per celebrare 50 anni di musica

Moda

OTW by Vans x Parra: l’iconica Old Skool 36 di Vans viene reinterpretata da Parra

Motori

Leasys leader in Italia nel noleggio a lungo termine

Motori

Kia Italia sceglie Lorenzo Musetti come nuovo Ambassador

Spettacolo

Marco Masini torna con “Perfetto Imperfetto”: il nuovo album in uscita il 6 marzo

Spettacolo

Totti e Ventola ad “Aperitotti”: calcio, amicizia e verità tra ricordi e VAR

Motori

Škoda Auto chiude il 2025 in forte crescita: oltre 1 milione di consegne e terzo brand in Europa

Moda

PDPAOLA lancia le nuove collane Signature Initials per San Valentino

Motori

BYD estende a otto anni o 250.000 km la garanzia delle Blade Battery

Motori

SC01: la supercar elettrica prodotta in Italia arriva nel 2026

Motori

DR Automobiles Groupe chiude il 2025 da record: oltre 34 mila auto vendute e fatturato a 1,3 miliardi di euro

Spettacolo

“Euphoria 3”: la nuova stagione dell’acclamata serie HBO debutta il 13 aprile 2026

Tecnologia

Samsung trasforma il Blue Monday in un’esperienza di luce e colore

Moda

“Dreams Ain’t for Dreamers”: la nuova capsule di BSMT e Propaganda celebra chi trasforma i sogni in realtà

Turismo

San Valentino tra le Dolomiti: una fuga romantica negli chalet privati di Eirl Dolomites Retreat Sappada

Spettacolo

Gilberto Gil torna in Italia: due concerti per celebrare 60 anni di carriera

Giochi

Resident Evil Requiem: azione e terrore si fondono in un nuovo capitolo rivoluzionario
PINK-FLOYD - POMPEII

Spettacolo

“Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”: il ritorno in 4K dell’iconico film concerto

Motori

Peugeot 308 e 308 SW: “Il Leone sta arrivando” con la nuova campagna Kittens

Motori

DS Automobiles diventa title partner del Team France di SailGP
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Questa sera, alle ore 21.30, su Retequattro, andrà in onda un nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma d’inchiesta condotto da Gianluigi Nuzzi con...

4 giorni ago

Società

Consiglio di Stato conferma: ampliati dal 1976 i confini del Parco Nazionale d’Abruzzo nel versante laziale

Il Consiglio di Stato mette la parola fine a una controversia durata decenni sui confini del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise nel versante...

5 giorni ago

Società

ACI e Inail insieme per una mobilità più sicura e responsabile

Promuovere la sicurezza stradale e diffondere la cultura della prevenzione tra lavoratori e studenti: è questo l’obiettivo dell’accordo triennale siglato oggi tra l’Automobile Club...

6 giorni ago

Società

OPPO e UNESCO insieme per l’inclusione digitale: 1.000 tablet donati in Asia e Africa

OPPO ha portato a termine con successo il proprio impegno a favore dell’educazione digitale completando la donazione di 1.000 tablet a scuole in cinque...

12 Gennaio 2026