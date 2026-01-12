“Quarta Repubblica”: documenti inediti sui coniugi Moretti e nuovi interrogativi sui casi di cronaca

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro, che dedicherà una puntata di grande attualità e spessore giornalistico ai principali casi di giustizia e cronaca che hanno segnato l’opinione pubblica italiana.

Al centro della serata ci sarà la tragedia di Crans-Montana, con la presentazione di documenti inediti sui coniugi Moretti. L’inchiesta televisiva promette di offrire nuove informazioni e chiavi di lettura sui principali punti critici delle indagini, riaccendendo l’attenzione sul caso e sulle sue zone d’ombra.

A seguire, il programma proporrà un focus dedicato alla Giustizia, con un’intervista esclusiva al pubblico ministero Anna Gallucci, che racconterà in prima persona le pressioni e i tentativi subiti per influenzare le indagini condotte contro esponenti del centrodestra. “Focus Giustizia: l’intervista alla PM Anna Gallucci” si presenterà come un momento di approfondimento importante per comprendere i delicati equilibri che regolano i rapporti tra magistratura, politica e informazione.

La puntata si chiuderà con un segmento dedicato al caso Garlasco, in cui verranno messe a confronto nuove e vecchie perizie. Un’analisi che mira a chiarire alcuni aspetti tecnici e controversi di una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni.

Durante la trasmissione interverranno numerosi ospiti per commentare i diversi temi della serata e fornire il proprio punto di vista. Parteciperanno, tra gli altri, Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Simonetta Matone, Massimo Lugli, Sébastien Fanti, Paride Pelli, Piero Sansonetti, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.