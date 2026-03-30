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“Quarta Repubblica”, domani sera il dibattito sul post-referendum e l’intervista a John Bolton

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Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il programma condotto da Nicola Porro. La trasmissione affronterà temi di forte attualità politica e internazionale, offrendo un ampio spazio di confronto e analisi.

Al centro della puntata ci sarà il dopo-referendum, con le tensioni che si sono accese nel panorama politico nazionale e i riflessi che queste stanno producendo sulla magistratura e sulla maggioranza di governo. L’attenzione sarà puntata anche sui nuovi equilibri che potrebbero delinearsi all’interno delle forze politiche italiane dopo il voto.

Non mancherà un approfondimento dedicato al caso Salis e alle crescenti manifestazioni “No Kings”, diventate nelle ultime settimane simbolo di una protesta sempre più diffusa e trasversale.

Nella seconda parte della serata, il programma proporrà un focus internazionale sul conflitto in Iran. In esclusiva, verrà trasmessa l’intervista a John Bolton, ex consigliere per la Sicurezza Nazionale del presidente statunitense Donald Trump, che offrirà la propria analisi sugli scenari geopolitici globali e sul ruolo degli Stati Uniti di fronte alla crisi iraniana.

A chiudere la puntata, un segmento dedicato agli sviluppi più recenti del caso Epstein, che continua a suscitare clamore mediatico con nuovi elementi e testimonianze in arrivo.

Al dibattito parteciperanno numerosi ospiti del mondo politico e giornalistico, tra cui Alessandro Sallusti, Angelo D’Orsi, Piero Sansonetti, Giorgio Mulè, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Fausto Biloslavo, Stefano Cappellini, Marco Bruna e Giuseppe Cruciani.

“Quarta Repubblica” si conferma così uno spazio di approfondimento e confronto sui grandi temi della politica italiana e internazionale, con l’obiettivo di offrire al pubblico strumenti di lettura e chiavi interpretative per comprendere le dinamiche di attualità più complesse.

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