“Quarta Repubblica”: domani sera il Referendum sulla giustizia, il caso Gratteri e l’intervista sull’enigma di Garlasco

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro. La nuova puntata si preannuncia ricca di temi d’attualità e di forte impatto, con al centro il dibattito sul Referendum sulla giustizia e la polemica legata alle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri.

La trasmissione, come di consueto, proporrà un’analisi a più voci su uno dei temi più discussi del momento. Oltre alla questione giudiziaria, Porro guiderà una riflessione sul caso Epstein, con gli ultimi sviluppi giudiziari e un approfondimento sulle reazioni della politica italiana di fronte alle nuove rivelazioni.

Nel corso della serata, ampio spazio anche agli aggiornamenti sull’inchiesta riguardante il sistema degli affidi in Italia, un tema che continua a sollevare interrogativi e preoccupazioni sull’efficacia e la trasparenza delle procedure di tutela dei minori.

A seguire, sarà proposto un servizio dedicato al caso Garlasco, che ancora oggi mantiene alta l’attenzione dell’opinione pubblica. In esclusiva, verrà trasmessa un’intervista all’ex Procuratore Mario Venditti, che offrirà una nuova prospettiva su uno dei processi più controversi della cronaca italiana.

Il dibattito sarà arricchito dalla presenza di ospiti autorevoli e voci note del panorama politico, giornalistico e culturale: Antonio Di Pietro, Alessandro Sallusti, Angelo d’Orsi, Piero Sansonetti, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Rita Dalla Chiesa, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Massimo Lugli, Armando Palmegiani e Giuseppe Cruciani.