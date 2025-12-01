Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

“Quarta Repubblica”: espulsione dell’imam di Torino e nuove rivelazioni sul caso Garlasco

Published

Questa sera,  lunedì 1° dicembre, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro. La puntata affronterà temi di forte impatto sociale e politico che stanno animando il dibattito pubblico italiano.

Al centro della serata ci sarà l’espulsione dell’imam di Torino, Mohamed Shahin, e il collegamento tra sicurezza nelle città e mondo islamico. Il caso, che ha suscitato grande attenzione per le sue implicazioni religiose e di ordine pubblico, sarà analizzato attraverso testimonianze, inchieste e interventi in studio. La discussione toccherà anche il delicato equilibrio tra libertà di culto e necessità di sicurezza.

Un altro tema di grande rilievo sarà l’aggressione alla redazione del quotidiano “La Stampa”. La trasmissione approfondirà i recenti assalti contro la sede del giornale torinese e discuterà i legami tra alcune frange del movimento pro-Palestina e la sinistra italiana. Un argomento che promette di accendere il confronto tra gli ospiti e di offrire spunti di riflessione sul clima politico e mediatico del Paese.

La puntata si concluderà con un ampio servizio dedicato a uno dei più noti casi di cronaca nera italiani: il caso Garlasco. In particolare, verranno presentate le ultime novità investigative sul Dna di Andrea Sempio, riaprendo il dibattito attorno a uno dei misteri giudiziari più seguiti degli ultimi anni.

Il dibattito vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di primo piano, tra cui Alessandro Sallusti, Toni Capuozzo, Annamaria Bernardini De Pace, Galeazzo Bignami, Rita Cavallaro, Giorgio Beretta, Liborio Cataliotti e Giuseppe Cruciani. Personalità provenienti dal giornalismo, dal mondo politico e giuridico che offriranno punti di vista diversi sui temi proposti.

Con questa nuova puntata, “Quarta Repubblica” si conferma come uno spazio televisivo dedicato all’approfondimento e al confronto, in grado di unire attualità, cronaca e politica con un linguaggio diretto e dibattiti sempre più al centro dell’interesse pubblico.

L’appuntamento è per domani sera, lunedì 1° dicembre, in prima serata su Retequattro.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

LG porta in Italia il nuovo proiettore CineBeam S: il cinema 4K entra in casa

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Motori

Alfa Romeo celebra il Quadrifoglio con le nuove Giulia e Stelvio “Collezione”

Spettacolo

Annalisa infiamma i palasport con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”: domani il debutto al PalaSele

Motori

Nuova Mazda CX-5: Google integrato e architettura elettronica evoluta per l’abitacolo del futuro

Spettacolo

Tommaso Paradiso debutta in gara al Festival di Sanremo

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Milva: online il video di “Amore vista pioggia”

Spettacolo

Bong Joon Ho torna alla fantascienza con “Mickey 17”: prima TV su Sky Cinema

Spettacolo

ELETTRA LAMBORGHINI in gara alla 76ª edizione del festival di Sanremo

Motori

CUPRA celebra i creator e presenta in anteprima la Raval ai TikTok Awards 2025

Motori

Audi F1 Project: Visit Qatar partner principale del futuro team Audi F1

Spettacolo

LEO GASSMANN in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo

Spettacolo

PAKY: annuncia il suo nuovo e attesissimo album “GLORIA”: fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Motori

ACI a Job&Orienta 2024: educazione e sicurezza stradale al centro della formazione dei giovani

Spettacolo

FEDEZ & MASINI insieme al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

Malika Ayane torna in gara a Sanremo 2026: una nuova avventura
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

ACI a Job&Orienta 2024: educazione e sicurezza stradale al centro della formazione dei giovani

L’Automobile Club d’Italia, insieme all’Automobile Club Verona, ha partecipato alla 34ª edizione di Job&Orienta, il Salone dell’Orientamento, Scuola, Formazione e Lavoro che si è...

23 ore ago

Motori

Suzuki sostiene il talento femminile e la meritocrazia con il Premio Valeria Solesin

Suzuki rinnova il proprio impegno a favore delle pari opportunità e della meritocrazia sostenendo la nona edizione del Premio Valeria Solesin, un riconoscimento dedicato...

4 giorni ago

Senza categoria

“L’82esima vittima – L’Itavia dopo Ustica”: su Focus la storia mai raccontata

Un nuovo speciale televisivo riaccende i riflettori su una delle pagine più drammatiche e controverse della storia italiana. Venerdì 28 novembre, alle ore 22.20,...

5 giorni ago

Società

Lancia e Elle insieme contro la violenza di genere: “Creiamo Futuro, non barriere”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Lancia ha preso parte all’evento “Insieme per proteggere. Creiamo Futuro, non barriere”,...

5 giorni ago