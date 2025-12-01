“Quarta Repubblica”: espulsione dell’imam di Torino e nuove rivelazioni sul caso Garlasco

Questa sera, lunedì 1° dicembre, torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto da Nicola Porro. La puntata affronterà temi di forte impatto sociale e politico che stanno animando il dibattito pubblico italiano.

Al centro della serata ci sarà l’espulsione dell’imam di Torino, Mohamed Shahin, e il collegamento tra sicurezza nelle città e mondo islamico. Il caso, che ha suscitato grande attenzione per le sue implicazioni religiose e di ordine pubblico, sarà analizzato attraverso testimonianze, inchieste e interventi in studio. La discussione toccherà anche il delicato equilibrio tra libertà di culto e necessità di sicurezza.

Un altro tema di grande rilievo sarà l’aggressione alla redazione del quotidiano “La Stampa”. La trasmissione approfondirà i recenti assalti contro la sede del giornale torinese e discuterà i legami tra alcune frange del movimento pro-Palestina e la sinistra italiana. Un argomento che promette di accendere il confronto tra gli ospiti e di offrire spunti di riflessione sul clima politico e mediatico del Paese.

La puntata si concluderà con un ampio servizio dedicato a uno dei più noti casi di cronaca nera italiani: il caso Garlasco. In particolare, verranno presentate le ultime novità investigative sul Dna di Andrea Sempio, riaprendo il dibattito attorno a uno dei misteri giudiziari più seguiti degli ultimi anni.

Il dibattito vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di primo piano, tra cui Alessandro Sallusti, Toni Capuozzo, Annamaria Bernardini De Pace, Galeazzo Bignami, Rita Cavallaro, Giorgio Beretta, Liborio Cataliotti e Giuseppe Cruciani. Personalità provenienti dal giornalismo, dal mondo politico e giuridico che offriranno punti di vista diversi sui temi proposti.

Con questa nuova puntata, “Quarta Repubblica” si conferma come uno spazio televisivo dedicato all’approfondimento e al confronto, in grado di unire attualità, cronaca e politica con un linguaggio diretto e dibattiti sempre più al centro dell’interesse pubblico.

L’appuntamento è per domani sera, lunedì 1° dicembre, in prima serata su Retequattro.