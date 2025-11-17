Quarta Repubblica: Gratteri e l’intervista “fake” a Falcone al centro della puntata

Questa sera, lunedì 17 novembre, torna in prima serata su Retequattro “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro e dedicato ai grandi temi dell’attualità politica ed economica. La nuova puntata promette di accendere il dibattito pubblico con una serie di argomenti destinati a far discutere.

Al centro della trasmissione ci sarà la polemica su Nicola Gratteri, scoppiata dopo che il magistrato ha citato in televisione una presunta intervista a Giovanni Falcone, rivelatasi poi inesistente. La questione, che ha rapidamente catturato l’attenzione dei media, sarà approfondita con ospiti e analisti pronti a commentare il caso, tra diritto di informare, responsabilità pubblica e rispetto della memoria delle figure simbolo della lotta alla mafia.

La serata proseguirà con un focus dedicato all’allarme microcriminalità, tema tornato prepotentemente alla ribalta dopo l’aggressione allo youtuber Simone Ruzzi, conosciuto come “Cicalone”, avvenuta in una stazione romana mentre documentava la realtà dei borseggi e delle zone a rischio. Il programma offrirà inoltre un approfondimento sulla situazione dei campi rom in Italia, mettendo in luce le criticità sociali e di sicurezza che da anni animano il confronto politico.

Non mancherà un aggiornamento sull’inchiesta dedicata ai call center, che questa settimana farà tappa a Napoli, per raccontare nuove testimonianze e retroscena di un settore spesso al centro di polemiche per le condizioni di lavoro e la precarietà diffusa.

Nel corso della puntata interverranno numerosi ospiti, tra cui Alessandro Sallusti, Simone Cicalone, Stefano Cappellini, Elisabetta Gualmini, Ginevra Leganza, Piero Sansonetti, Alessandro Rico e Diego Pellegrino.

“Quarta Repubblica” si conferma così un appuntamento di punta del prime time di Retequattro, con l’obiettivo di affrontare le questioni più scottanti dell’attualità italiana con analisi, confronti e testimonianze dirette.