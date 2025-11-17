Connect with us

Hi, what are you looking for?

Società

Quarta Repubblica: Gratteri e l’intervista “fake” a Falcone al centro della puntata

Published

Questa sera, lunedì 17 novembre, torna in prima serata su Retequattro “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro e dedicato ai grandi temi dell’attualità politica ed economica. La nuova puntata promette di accendere il dibattito pubblico con una serie di argomenti destinati a far discutere.

Al centro della trasmissione ci sarà la polemica su Nicola Gratteri, scoppiata dopo che il magistrato ha citato in televisione una presunta intervista a Giovanni Falcone, rivelatasi poi inesistente. La questione, che ha rapidamente catturato l’attenzione dei media, sarà approfondita con ospiti e analisti pronti a commentare il caso, tra diritto di informare, responsabilità pubblica e rispetto della memoria delle figure simbolo della lotta alla mafia.

La serata proseguirà con un focus dedicato all’allarme microcriminalità, tema tornato prepotentemente alla ribalta dopo l’aggressione allo youtuber Simone Ruzzi, conosciuto come “Cicalone”, avvenuta in una stazione romana mentre documentava la realtà dei borseggi e delle zone a rischio. Il programma offrirà inoltre un approfondimento sulla situazione dei campi rom in Italia, mettendo in luce le criticità sociali e di sicurezza che da anni animano il confronto politico.

Non mancherà un aggiornamento sull’inchiesta dedicata ai call center, che questa settimana farà tappa a Napoli, per raccontare nuove testimonianze e retroscena di un settore spesso al centro di polemiche per le condizioni di lavoro e la precarietà diffusa.

Nel corso della puntata interverranno numerosi ospiti, tra cui Alessandro Sallusti, Simone Cicalone, Stefano Cappellini, Elisabetta Gualmini, Ginevra Leganza, Piero Sansonetti, Alessandro Rico e Diego Pellegrino.

“Quarta Repubblica” si conferma così un appuntamento di punta del prime time di Retequattro, con l’obiettivo di affrontare le questioni più scottanti dell’attualità italiana con analisi, confronti e testimonianze dirette.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Spettacolo

Eros Ramazzotti conquista Amsterdam con spettacoli sold-out e un nuovo album in arrivo

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Spettacolo

PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Spettacolo

LORENZO VIZZINI: fuori venerdì 21 novembre il suo nuovo album “TERRA – Vol. I – Radici”

Spettacolo

Milano Music Week 2025: una città che diventa palcoscenico della nuova generazione musicale

Tecnologia

Hisense Déco TV S5Q: quando il design incontra la tecnologia domestica

Motori

BMW iX3: la nuova frontiera della sostenibilità nella mobilità elettrica

Tecnologia

Hertz rinnova la sua esperienza digitale con il lancio della nuova App

Motori

Opel Corsa: 25 anni di evoluzione della piccola automobile

Spettacolo

“Zelig Republic”: Giangilberto Monti racconta i 40 anni del cabaret che ha cambiato la comicità italiana

Giochi

Monster Hunter Stories arriva su Xbox: la saga completa e nuovi bonus cross-save
giorgia_live

Spettacolo

Giorgia conquista le classifiche: il nuovo album “G” debutta al primo posto

Spettacolo

ROSALÍA conquista l’Italia: “LUX” debutta in Top5 e segna un record storico su Spotify

Motori

GOT celebra il suo primo anniversario: un anno di passione e comunità per gli amanti della Classe G

Società

Giornata mondiale ONU per le vittime della strada: ACI richiama all’importanza della formazione

Società

Quarta Repubblica: Gratteri e l’intervista “fake” a Falcone al centro della puntata

Motori

Hyundai e Maxi Mobility lanciano a Reggio Emilia il primo hub corporate 100% elettrico

Motori

Kia Nuova Stonic: design rinnovato, tecnologia avanzata 

Spettacolo

ANASTASIO pubblica “Il Dolore delle Macchine”: un nuovo capitolo della sua opera rap

Spettacolo

PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO & TOPO GIGIO presentano oggi “TOPO TOP”

Giochi

Digimon Story Time Stranger si espande: in arrivo il DLC “Alternate Dimension”

Motori

BYD presenta la SEALION 7 INTER EDITION

Tecnologia

ASUS RT-BE58 Go: il router WiFi 7 tascabile per connettersi ovunque
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Società

Gardaland SEA LIFE Aquarium celebra la Giornata della Gentilezza con squali e coralli LEGO

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, Gardaland SEA LIFE Aquarium dedica l’intero mese di novembre a un tema quanto mai attuale: la gentilezza...

4 giorni ago

Società

“Dritto e Rovescio” torna questa sera: sicurezza, economia e il caso di Garlasco al centro del dibattito

Questa sera, giovedì 13 novembre, torna in prima serata su Retequattro “Dritto e rovescio”, il talk show condotto da Paolo Del Debbio che affronta...

4 giorni ago

Società

Inferno al Bataclan: Retequattro ricorda il terrore di Parigi dieci anni dopo

A dieci anni dagli attacchi del 13 novembre 2015, che sconvolsero la capitale francese e segnarono per sempre la memoria collettiva, Retequattro trasmetterà in...

5 giorni ago

Società

“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Durante la Milano Music Week 2025 nasce un progetto che unisce musica, consapevolezza e salute mentale. Si chiama “Casa Restart – Wellbeing for Music...

6 giorni ago