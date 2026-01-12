Connect with us

“Quarta Repubblica” racconta il dramma di Crans-Montana e analizza le nuove tensioni internazionali

Questa sera torna in prima serata su Retequattro “Quarta Repubblica”, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro. La puntata si preannuncia densa di contenuti e ricostruzioni inedite, con un’apertura dedicata al tragico incendio di Crans-Montana.

Il programma offrirà testimonianze mai trasmesse prima e nuove ricostruzioni dei momenti più drammatici dell’evento, restituendo voce ai protagonisti e ai soccorritori di quelle ore concitate. L’intento è quello di far luce sui dettagli ancora irrisolti della tragedia e sulle sue conseguenze per la comunità locale.

Ad accompagnare questa sezione particolarmente intensa, il noto flautista italiano Andrea Griminelli dedicherà un contributo musicale alle giovani vittime del dramma. Un gesto simbolico che mira a dare un volto umano e un momento di raccoglimento a un racconto di forte impatto emotivo.

Successivamente, l’attenzione del programma si sposterà sugli scenari internazionali, analizzando la situazione in Iran e Venezuela. Si discuterà delle proteste che hanno coinvolto ampie fasce della popolazione nei due Paesi e delle relative ripercussioni geopolitiche. Verranno affrontate anche le manifestazioni in Italia a sostegno di Nicolás Maduro, come esempio del dibattito interno sui rapporti con i regimi e le crisi internazionali contemporanee.

In chiusura, verrà dedicato un ampio spazio alla nuova indagine sul caso Garlasco. L’approfondimento toccherà gli ultimi sviluppi e le zone ancora oscure di una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni.

Al dibattito parteciperanno numerosi ospiti provenienti dal mondo dell’informazione, della politica e dell’analisi internazionale: Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Agostino Miozzo, Alessandra Viero, Paolo Bernasconi, Lorenzo Quadri, Martina Bellomia, Fausto Biloslavo, Stefano Cappellini, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Marina Baldi, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Una puntata che si annuncia ricca di inchieste, testimonianze dirette e confronti, nella tradizione di “Quarta Repubblica”, che continua a unire attualità, cronaca e approfondimento politico per offrire al pubblico una lettura a più voci dei temi più rilevanti della settimana.

