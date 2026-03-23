“Quarta Repubblica – Speciale Referendum”: Nicola Porro in diretta su Retequattro

Questa sera Retequattro dedica uno speciale alla giornata referendaria con una lunga diretta di “Quarta Repubblica – Speciale Referendum”, condotta da Nicola Porro. L’appuntamento prenderà il via alle 14:50 per proseguire fino alle 19:00, offrendo un racconto completo delle fasi più significative della consultazione e dei suoi sviluppi politici.

L’emissione straordinaria avrà come fulcro i collegamenti in diretta dai comitati, per seguire passo dopo passo l’andamento della giornata elettorale e le prime reazioni dai protagonisti del dibattito pubblico.

Numerosi gli ospiti che affiancheranno Porro nel corso del pomeriggio: Alessandro Sallusti, Lucio Malan, Maurizio Belpietro, Francesco Verderami, Stefano Zurlo, Giovanna Vitale, Maurizio Lupi, Stefano Cappellini, Roberto Napoletano, Matilde Siracusano, Davide Desario, Claudio Cerasa, Mario Sechi, Andrea Ruggieri, Simonetta Matone e Veronica Gentili. Figure provenienti dal mondo dell’informazione, della politica e dell’analisi offriranno il loro punto di vista sul voto e sulle sue possibili conseguenze.

L’obiettivo dello speciale è raccontare in tempo reale gli equilibri e le tensioni che caratterizzano questa tornata referendaria, dando spazio al confronto tra voci differenti e approfondendo i temi più rilevanti del dibattito nazionale.

Il comunicato anticipa inoltre che “Quarta Repubblica” tornerà regolarmente anche in prima serata, confermando così il doppio appuntamento con il programma guidato da Nicola Porro, ormai punto di riferimento per l’approfondimento politico ed economico su Retequattro.

Con questa lunga diretta pomeridiana, la rete del gruppo Mediaset intende offrire al pubblico una copertura completa e continua della giornata elettorale, alternando testimonianze, commenti e collegamenti dai luoghi chiave del voto.