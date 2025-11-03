Connect with us

“Quarta Repubblica”: stasera l’intervista esclusiva al Ministro Carlo Nordio

Published

Questa sera,  appuntamento imperdibile su “Quarta Repubblica”, il celebre talk show che esplora l’attualità politica ed economica sotto la conduzione di Nicola Porro, trasmesso in prima serata su Retequattro. Al centro della puntata spicca un’intervista esclusiva al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, recentemente protagonista di un dibattito acceso dopo l’approvazione della riforma che introduce la separazione delle carriere.

L’intervista, che promette di offrire spunti inediti e approfondimenti sui recenti sviluppi legislativi, sarà seguita da un confronto acceso tra rappresentanti della magistratura e del governo, focalizzato sulla decisione di interrompere i lavori per il ponte sullo Stretto di Messina.

Inoltre, la serata si arricchirà di un nuovo capitolo dedicato all’inchiesta sui call center e le cosiddette telefonate moleste, un tema di grande attualità che tocca da vicino la quotidianità di molti cittadini.

A rendere la puntata ancor più interessante contribuirà un parterre di ospiti di rilievo, tra cui si annoverano Alessandro Sallusti, Bruno Vespa, Marcello Dell’Utri, Stefano Musolino, Maddalena Oliva, Matteo Flora, Hoara Borselli, Piero Sansonetti e Giuseppe Cruciani. Con contributi significativi, questi partecipanti daranno vita a un dibattito che si preannuncia vivace e stimolante.

 

