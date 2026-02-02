“Quarta Repubblica” torna su Retequattro tra scontri a Torino e nuove rivelazioni sugli affidi dei minori

Questa sera torna in prima serata su Retequattro l’appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro. La puntata si preannuncia densa di temi di stretta attualità e di grande impatto sociale, con un’attenzione particolare agli scontri avvenuti a Torino durante il corteo di Askatasuna e alle nuove scoperte sull’inchiesta riguardante il sistema degli affidi di minori in Italia.

Al centro del dibattito ci sarà quanto accaduto sabato nel capoluogo piemontese, dove la manifestazione legata al centro sociale Askatasuna è degenerata in incidenti con la polizia. Tra le immagini più forti, roghi in strada e il violento pestaggio di un agente. Il programma approfondirà le cause degli scontri, le reazioni delle autorità e le ripercussioni politiche e sociali di quanto avvenuto, offrendo un confronto tra voci e prospettive differenti.

La trasmissione proseguirà con l’inchiesta sugli affidi di minori, tema che “Quarta Repubblica” continua a seguire con costanza. Secondo quanto anticipato, emergeranno nuovi elementi e testimonianze capaci di gettare luce su un sistema complesso e spesso controverso, in cui si intrecciano aspetti economici, giudiziari e familiari.

Non mancherà spazio per il caso Garlasco, con un focus sul confronto tra consulenze e perizie relative al computer di Alberto Stasi. Il talk offrirà un’analisi serrata delle diverse interpretazioni tecniche che continuano ad alimentare il dibattito su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni.

A intervenire nel corso della serata saranno, tra gli altri, alcuni volti noti del giornalismo e del commento politico: Alessandro Sallusti, Rita Dalla Chiesa, Stefano Cappellini, Giorgio Cremaschi, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Pasquale Griesi, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Matteo Fabbri e Giuseppe Cruciani.

Con il suo consueto equilibrio tra inchiesta, analisi e confronto, “Quarta Repubblica” si conferma un appuntamento immancabile per chi desidera comprendere i fatti più discussi della settimana italiana, tra cronaca, politica e giustizia.