“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco, al centro del nuovo appuntamento con il programma “Quarto Grado”, in onda venerdì 20 febbraio alle 21.30 su Retequattro. La trasmissione, condotta da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, si concentra questa settimana su alcuni dettagli cruciali dell’inchiesta che continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica.

Nel corso della puntata, si tornerà ad approfondire i nuovi sviluppi relativi a tre elementi chiave: la porta a soffietto, lo scontrino di Andrea Sempio e l’orario esatto della morte di Chiara. Temi che, nonostante il tempo trascorso, restano fondamentali per la comprensione del giallo e potrebbero offrire nuovi spunti interpretativi sull’intera vicenda.

L’analisi del caso di Garlasco si inserisce in una serata che proporrà anche altri aggiornamenti di cronaca. Il programma dedicherà infatti ampio spazio al caso di Pierina Paganelli e agli sviluppi legati alla scomparsa di Liliana Resinovich. In particolare, verrà ricordata la figura di Claudio Sterpin, i cui funerali si terranno nella giornata di domani, un momento che chiude simbolicamente un capitolo doloroso e umano di questa vicenda.

A sostenere il dibattito e a offrire le proprie analisi ci sarà un nutrito parterre di ospiti composto da volti noti al pubblico di “Quarto Grado”: Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva. Le loro competenze, che spaziano dalla criminologia all’informazione, offriranno punti di vista diversi ma complementari sugli aspetti più controversi dei casi analizzati.

Ancora una volta, “Quarto Grado” si conferma come uno spazio televisivo in cui la ricostruzione giornalistica incontra l’approfondimento investigativo, con l’obiettivo di fare chiarezza su vicende complesse e di stimolare la riflessione del pubblico su temi di giustizia e verità.

L’appuntamento con la cronaca e con le inchieste di “Quarto Grado” è dunque fissato per venerdì 20 febbraio alle 21.30 su Retequattro, per una nuova serata di analisi, testimonianze e approfondimenti.

