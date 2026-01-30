Connect with us

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Published

Questa sera, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, che anche questa settimana si concentrerà sui grandi casi di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica italiana.

Al centro della puntata ci sarà ancora una volta il femminicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma) uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate. Un delitto che continua a sollevare interrogativi e che, secondo gli inquirenti, presenta numerose zone d’ombra. Gli investigatori ritengono infatti che l’uomo potrebbe aver mentito sia sull’orario della morte che sul movente, lasciando aperta la porta a nuovi sviluppi nelle indagini e a una diversa interpretazione dei fatti.

Il programma proporrà inoltre nuovi aggiornamenti sul caso di Garlasco, con un focus sulle analisi ancora in corso sul computer di Chiara Poggi. Gli inquirenti proseguono gli approfondimenti tecnici alla ricerca di elementi che possano fornire risposte definitive su una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni.

Nella stessa puntata continuerà anche il percorso dello speciale dedicato alle carceri. L’inviata Francesca Carollo proporrà un’intervista esclusiva al pluriomicida Mario Albanese, condannato all’ergastolo per la strage avvenuta nel 2012 a Brescia. In quell’occasione, Albanese tolse la vita a quattro persone: la ex moglie Francesca Alleruzzo, il suo compagno Vito Macadino, la figlia Chiara Matalone e il fidanzato di quest’ultima Domenico Tortorici. L’intervento del detenuto offrirà uno sguardo diretto e inquietante sulla mente di chi ha commesso uno dei delitti più efferati degli ultimi decenni.

Il dibattito in studio si arricchirà della presenza di un parterre di ospiti composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva, pronti ad analizzare e commentare le novità dei vari casi.

Come sempre, “Quarto Grado” si conferma un punto di riferimento per il pubblico interessato ai grandi misteri della cronaca italiana, offrendo approfondimenti accurati e testimonianze inedite in diretta televisiva.

