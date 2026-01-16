Connect with us

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Questa sera, alle ore 21.30, su Retequattro, andrà in onda un nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma d’inchiesta condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, che continuerà a indagare sui grandi casi di cronaca nera italiana.

Al centro della puntata spiccano due dossier di forte impatto mediatico e umano: il caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo.

Nel primo, l’attenzione si concentra sui computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi, che potrebbero rivelarsi testimoni silenziosi ma fondamentali per comprendere cosa accadde nelle ore precedenti alla tragica morte della giovane di Garlasco. Gli esperti e gli inquirenti stanno analizzando i dispositivi informatici alla ricerca di eventuali tracce digitali in grado di offrire nuovi elementi utili all’indagine e gettare luce su una vicenda che continua a sollevare interrogativi.

Il programma affronterà anche il mistero della scomparsa di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia (Roma) sparita lo scorso 8 gennaio. Le ultime notizie parlano di una svolta nelle indagini: dopo l’iscrizione del marito nel registro degli indagati, durante un recente sopralluogo nella casa della donna sono state ritrovate tracce di sangue. Un dettaglio che apre nuovi scenari investigativi e accende i riflettori su un caso ancora avvolto nel mistero.

A commentare e analizzare gli sviluppi dei due casi sarà un parterre di ospiti di rilievo: Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva. Il contributo dei loro punti di vista e delle loro competenze promette di offrire un dibattito approfondito e rispettoso della complessità delle vicende trattate.

Come di consueto, “Quarto Grado” continuerà a coniugare cronaca e riflessione, cercando di dare voce alle domande rimaste senza risposta e offrendo al pubblico un racconto equilibrato ma incisivo su alcuni dei casi più discussi e drammatici del Paese.

Appuntamento, quindi, venerdì 16 gennaio alle 21.30 su Retequattro per una nuova puntata che promette di tenere alta l’attenzione sugli enigmi irrisolti della cronaca italiana.

