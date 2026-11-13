Mario Venditti: riflettori sull'inchiesta di Garlasco

Questa sera, alle 22.15 circa su Retequattro, il programma Quarto Grado accoglie come ospite Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia. La puntata, condotta da Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero, pone in primo piano un tema di attualità che sta facendo molto discutere: l'inchiesta in corso sulla presunta corruzione collegata alla prima archiviazione di Andrea Sempio nel 2017.



Venditti è stato recentemente ascoltato come testimone dalla Procura di Pavia nell'ambito di questo filone d'indagine, che ha sollevato numerosi interrogativi nel panorama giudiziario locale. La sua presenza a Quarto Grado assume un significato particolare poiché arriva dopo l'interrogatorio che lo ha visto protagonista come persona informata sui fatti.



L'appuntamento promette di fornire nuovi dettagli e approfondimenti su una vicenda che coinvolge il sistema giudiziario pavese e che potrebbe avere ripercussioni rilevanti. Sotto la lente d'ingrandimento, la decisione di archiviare la posizione di Andrea Sempio sette anni fa e le possibili dinamiche corruttive che sarebbero emerse successivamente.



L'intervento di Venditti in diretta televisiva rappresenta un momento atteso per comprendere meglio il punto di vista di uno dei protagonisti chiave della vicenda. Gli spettatori potranno seguire l'evolversi del confronto su un tema così delicato e attuale su Retequattro, in uno dei programmi di cronaca più seguiti dal pubblico italiano.