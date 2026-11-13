Joe Elle torna dopo tre anni con l'EP Lasciarsi: la musica del distacco

Joe Elle torna dopo una lunga pausa con il nuovo EP Lasciarsi, disponibile ovunque da venerdì 27 novembre. La giovane cantautrice e produttrice, originaria di Bra, racconta il lungo viaggio interiore e musicale nato dalla fine di una relazione importante e dalla necessità di ricostruire la propria quotidianità.



Lasciarsi si compone di sei tracce che esplorano i diversi volti del distacco: dalle abitudini da ritrovare ai cambiamenti inevitabili, fino alle domande senza risposta che accompagnano ogni separazione. Il progetto nasce proprio da questa esperienza personale, come spiega l'artista stessa: Lasciarsi è il diario digitale dei miei ultimi anni di vita. Dopo la fine di una relazione importante ho dovuto scontrarmi con una solitudine mai provata prima, trovandomi faccia a faccia con me stessa. Tra traslochi e una quotidianità da ricostruire, l'unica via che mi ha permesso di elaborare ed esorcizzare quello che stavo provando è stato metterlo in musica. La prima bozza dell'ep è nata a Londra, poi negli ultimi mesi ci ho rimesso mano fino a trovare la forma giusta. Il risultato è lo screenshot musicale di cosa vuol dire lasciarsi, in tutte le sue declinazioni.



Dopo tre anni di pausa, Joe Elle è volata a Londra dove ha ritrovato lo slancio creativo e le energie per ripartire dalla musica. Qui ha scritto e registrato la prima versione dell'EP, trasformando ricordi e pensieri in un percorso artistico che fonde pop, elettronica, influenze UK garage ed elementi alt-rock. I sei brani di Lasciarsi alternano atmosfere sospese a esplosioni di energia, seguendo il flusso emotivo di chi deve fare i conti con la fine di una storia e la difficile arte di lasciare andare.



I temi affrontati non si fermano al dolore: c'è il tentativo di ritrovare una propria identità, la paura dell'abbandono, ma anche la forza di ricominciare e il lento ritorno alla serenità. I singoli Invisibile ed Effetto Placebo sono stati i primi assaggi di questo percorso, seguiti dai brani Fichi e Arancia - quest'ultimo entrato tra le proposte Fresh Finds Forward di Spotify - che segnano la recente evoluzione artistica di Joe Elle.



Questa la tracklist completa di Lasciarsi: Spina, Invisibile, Effetto Placebo, Vorrei Bruciare Questo Cielo Blu (Interlude), Che Le foto, +Paura. Tutto il progetto è scritto e prodotto dalla stessa artista.



Con Lasciarsi, la fine di una relazione diventa l'inizio di un processo fondamentale: imparare a convivere con quello che resta e creare nuove possibilità per se stessi. Come sottolinea Joe Elle, in Lasciarsi, la fine non è un punto di arrivo, ma l'inizio di un processo necessario: imparare a convivere con ciò che resta, accettare quello che cambia e riconquistare, poco alla volta, il proprio spazio. Perché lasciarsi, a volte, significa soprattutto tornare a se stessi.



Joe Elle, classe 1997, ha pubblicato i primi singoli nel 2019 e nel 2022 l'EP JE, raccogliendo storie di incontri e viaggi. Nel 2023 è uscita con Camaleonti, mentre nel 2026 è tornata nella sua città natale, Bra, e ha ripreso il percorso musicale con Fichi e Arancia. Ora, con Lasciarsi, mostra una nuova maturità espressiva e sonora, consolidando il suo stile personale e la capacità di fare delle emozioni materia viva della propria musica.